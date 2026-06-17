Los 14 puntos del pacto entre EE.UU. e Irán que Washington mantuvo en secreto

La administración Trump reveló parte del contenido del memorando de entendimiento negociado con Irán, un documento que busca establecer las bases para un acuerdo definitivo entre ambos países tras meses de tensión. El borrador fue dado a conocer por funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato antes de la firma formal prevista para este viernes.

El texto plantea una serie de compromisos políticos, económicos y de seguridad que abarcan desde el fin de las hostilidades hasta el alivio gradual de sanciones económicas. También incluye mecanismos para mantener abiertas las negociaciones mientras ambas partes trabajan en un acuerdo más amplio.

De concretarse, el memorando podría representar uno de los acercamientos diplomáticos más importantes entre Washington y Teherán en décadas.

Los 14 puntos clave del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

1. Fin de las hostilidades. Ambas partes se comprometen a poner fin a la guerra y evitar futuras acciones militares o amenazas mutuas.

2. Respeto a la soberanía. Estados Unidos e Irán acuerdan no intervenir en asuntos internos del otro país.

3. Negociación de un pacto final. Se establece un plazo de hasta 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo.

4. Reapertura marítima. Washington levantaría restricciones navales y reduciría su presencia militar en la zona.

5. Normalización del comercio marítimo. Irán facilitaría la recuperación del tráfico de embarcaciones en la región.

6. Plan de reconstrucción económica. Estados Unidos y sus aliados impulsarían un programa de desarrollo para Irán con una financiación estimada de 300 mil millones de dólares.

7. Levantamiento de sanciones. El acuerdo contempla la eliminación progresiva de sanciones internacionales y estadounidenses.

8. Compromiso nuclear. Irán reafirma que no desarrollará armas nucleares.

9. Mantener el statu quo [estado en el que están]. Mientras continúen las negociaciones, ninguna de las partes modificará sustancialmente su postura actual.

10. Flexibilidad para exportaciones iraníes. Se otorgarían exenciones para facilitar la venta de petróleo y productos petroquímicos.

11. Liberación de activos congelados. Fondos iraníes retenidos en el extranjero quedarían disponibles nuevamente.

12. Supervisión del acuerdo. Se creará un mecanismo para verificar el cumplimiento de los compromisos.

13. Avance condicionado. Las negociaciones finales dependerán de que ambas partes cumplan primero los compromisos iniciales.

14. Respaldo de la ONU. El acuerdo definitivo buscaría ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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