Funcionarios estadounidenses revelan detalles del acuerdo con Irán

Tras varios días de hermetismo, funcionarios de la administración estadounidense dieron a conocer parte del contenido del memorando de entendimiento que Washington e Irán prevén firmar este viernes, un acuerdo que busca reducir las tensiones en torno al programa nuclear iraní y abrir una nueva etapa en la relación entre ambos países.

AP informó que, de acuerdo con funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, el documento establece un nuevo estándar mínimo para la reducción de la pureza del uranio altamente enriquecido de Irán, uno de los puntos más sensibles de las negociaciones.

Sanciones, uranio y el estrecho de Ormuz

El borrador también contempla medidas relacionadas con la estabilidad regional. Entre ellas figura una cláusula para preservar la integridad territorial del Líbano tras los recientes enfrentamientos entre Israel y Hezbolá.

A cambio, Estados Unidos suspenderá parcialmente algunas sanciones económicas impuestas a Teherán, aunque estas no serán eliminadas por completo. Asimismo, el acuerdo garantiza el tránsito libre de peaje por el estrecho de Ormuz durante un periodo inicial de 60 días, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Posible encuentro entre Trump y Pezeshkian

Mientras tanto, el presidente Donald Trump concluyó reuniones con líderes internacionales durante la cumbre del G7, donde defendió el pacto como una herramienta para impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, sugirió que Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian podrían participar en la ceremonia de firma, un gesto de alto simbolismo considerando que las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen rotas desde 1980, tras la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense.

Aunque aún faltan detalles por conocerse, el acuerdo representa uno de los intentos diplomáticos más relevantes de los últimos años para reducir la tensión entre Washington y Teherán y estabilizar una región marcada por conflictos persistentes.

Sigue leyendo: