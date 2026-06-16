¿Por qué el Congreso quiere bloquear poderes de guerra de Trump si conflicto con Irán ya terminó?

Aunque el gobierno del presidente Donald Trump presume que se firmará un acuerdo de paz con Irán, cuyo primero paso sería concretar un memorando de entendimiento el próximo viernes en Suiza, la falta de claridad sobre las negociaciones, incluso para congresistas estadounidenses, ha generado desconfianza.

El Senado rechazó este martes una resolución para bloquear los poderes de guerra de Trump contra Irán, pero en esta votación queda claro que los republicanos pierden fuerza, ya la decisión estuvo cerrada con 48 votos en contra de la resolución y 47 a favor.

Fueron cuatro los republicanos que se sumaron a los demócratas: Susan Collins (Maine), Bill Cassidy (Luisiana), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky), aunque el demócrata John Fetterman (Pensilvania) se integró al voto republicano.

Previamente, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), criticó la falta de transparencia del gobierno de Trump sobre el acuerdo.

“Ahora, han pasado dos días desde que Trump afirmó haber llegado a un ‘acuerdo de paz’ con Irán, pero no ha revelado ningún detalle de este supuesto acuerdo”, dijo Schumer, quien recordó que su bancada, por novena vez, impulsaba la votación para bloquear los poderes de guerra.

El demócrata calificó como un error en la política exterior de la administración Trump haber iniciado el conflicto armado en Irán y presionó para que haya al menos una reunión con un grupo limitado de congresistas para exponer el supuesto acuerdo de paz.

“Exigo tres cosas de la administración Trump. Primero, pido a Trump que convoque una reunión del Grupo de los Ocho (Gang of Eight) para analizar este supuesto acuerdo. Por supuesto, este asunto es confidencial”, indicó. “Segundo, le pido a Trump que informe a todo el Congreso. Todos los senadores merecen respuestas. Y tercero, le pido a Trump que informe de inmediato el pueblo estadounidense sobre el contenido de su supuesto acuerdo. Debe dejar de ocultar la verdad a los estadounidenses”.

La resolución sobre poderes de guerra fue impulsada en esta ocasión por el senador demócrata Raphael Warnock (Georgia), para exigir al presidente retirar a las Fuerzas Armadas de EE.UU. del territorio iraní.

Los republicanos desconocen detalles del acuerdo

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (Dakota del Sur) declaró a la prensa el martes que había solicitado el texto del acuerdo, además de una sesión informativa de la administración de Trump para explicar los alcances.

La presión de los congresistas obedece a la Ley de Revisión del Acuerdo Nuclear con Irán, aprobada en 2015, para exigir la revisión en el Congreso de cualquier acuerdo relacionado con el programa nuclear iraní. En este caso, el documento de paz integraría lineamientos nucleares, según adelantaron funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado, Pete Hegseth.

La administración Trump afirma que dará a conocer pronto el documento del acuerdo, pero según un reporte de Axios, el documento incluye que Irán mantendría su programa nuclear, mientras siguien las negociaciones.

El presidente Trump dijo en Francia –donde se encuentra para la reunión del G7– que hay un plazo de 60 días sobre los siguientes pasos en el acuerdo de cese al fuego.

Otros aspectos revelados es que el EE.UU. levantaría el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y suspendería nuevas sanciones, mientras Irán garantizaría el paso seguro y libre de peajes para buques comerciales.

También el gobierno estadounidense acordaría levantar todas las sanciones contra Irán y allanaría el camino para un fondo de reconstrucción de $300 mil millones de dólares para Irán, que además podrá reanudar la venta de petróleo con algunas exenciones temporales.

El primer paso para el acuerdo será la firma de un memorando de entendimiento que se firmará entre EE.UU. e Irán el viernes 19 de junio en Bürgenstock, informó un portavoz del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza.

Israel podría representar un problema en las negociaciones, al grado que el presidente Trump urgió al régimen de Benjamin Netanyahu detener ataques contra el Líbano.

“Bibi [Netanyahu] tiene que ser más responsable”, dijo Trump, quien criticó que las operaciones israelíes destruyen edificios de viviendas de civiles y “mucha gente ha muerto”.

¿Y la economía de EE.UU.?

Con el anuncio del acuerdo de paz en proceso, los precios del petróleo y la gasolina han bajado, aunque los efectos negativos en la economía estadounidense han sido severos.

El congresista demócrata James R. Walkinshaw (Virginia) criticó las operaciones militares estadounidenses si que haya una “justificación legal”.

“Mientras los precios de la gasolina se disparan, las familias estadounidenses se ven obligadas a pagar el precio de esta guerra ilegal y costosa”, señaló en un comunicado para introducir una nueva resolución para bloquear los poderes de guerra de Trump.

Señaló que cada familia estadounidense “ha pagado $750 dólares de su bolsillo” por la guerra contra Irán, citando cifras de Moody’s Analytics que hace la estimación señalando que las operaciones militares han costado al menos $100 mil millones de dólares, debido al aumento del gasto militar y la subida del precio del petróleo.

La recuperación económica podría tardar varios meses, según lo reveló un análisis de S&P Global, el cual establece que la normalización de los flujos en el petróleo y la gasolina se extienda hasta el verano de 2027 con los impactos económicos consecuentes.