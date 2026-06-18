Susan Rice define al acuerdo firmado con Irán como “el mayor error de seguridad nacional en décadas”

Susan Rice, exasesora de seguridad nacional, se sumó a las voces de los connotados personajes de la política estadounidense que consideran al memorando de entendimiento negociado por el gobierno estadounidense con la República Islámica para oficialmente poner fin a la guerra como un grave desacierto.

Los puntos clave del documento firmado por el presidente Donald Trump en Versalles se resumen principalmente en: concluir la guerra y evitar futuras acciones militares las hostilidades, no intervenir en asuntos internos de ambas naciones, establecer un plazo de hasta 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo, levantar las restricciones navales y reduciría su presencia militar en la zona, permitir el tráfico de embarcaciones en le estrecho de Ormuz, impulsar un programa de desarrollo para Irán con una financiación estimada de 300 mil millones de dólares, eliminar las sanciones impuesta a Irán y reafirmar el compromiso de la República Islámica de renunciar por completo a su programa nuclear.

Sin embargo, bajo la perspectiva de la demócrata que fungió como consejera de Seguridad Nacional de la administración Obama desde 2013 hasta 2017, el memorando para Estados Unidos representa “el mayor error de seguridad nacional en décadas”.

“Este es un documento de rendición asombroso y horrendo, que incluye cientos de miles de millones en reparaciones. Es el resultado previsible de una negociación incompetente y de la temeraria catástrofe estratégica de iniciar y prolongar esta guerra desastrosa”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

La reapertura del estrecho de Ormuz está contemplada en uno de los puntos del memorando de entendimiento negociado con Irán. (Crédito: Archivo AP)

En contraparte, Pete Hegseth, secretario de Defensa, respaldó el trabajo llevado a cabo por Donald Trump, primero presuntamente para desmantelar el arsenal iraní y después garantizando la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Este acuerdo se alcanzó tras meses de bombardeos y un bloqueo impenetrable. Irán se vio obligado a sentarse a la mesa de negociaciones y comprometerse con esto, y lo que el presidente Trump ha dejado claro desde el principio, al igual que el Departamento de Guerra, es que Irán no puede tener armas nucleares.

Si, dentro del plazo previsto en estas conversaciones, Irán no cumple lo que dice que va a hacer: renunciar a las armas nucleares, abandonar sus ambiciones nucleares, entregar su material nuclear y cerrar las instalaciones nucleares. En ese caso, el Departamento de Guerra está aquí y preparado”, enfatizó durante un encuentro con la prensa.

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