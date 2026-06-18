J.D. Vance les recuerda a los israelís críticos de Donal Trump que EE.UU. es su único aliado poderoso

James David Vance, vicepresidente de la nación, exhortó a los funcionarios israelís críticos del mandatario Donal Trump a no perder de vista que Estados Unidos no sólo es su único aliado poderoso, sino además les financia gran parte de las armas y municiones empleadas para defenderse de sus enemigos.

Recientemente, el magnate neoyorquino firmó en Versalles un documento con 14 puntos dirigidos a establecer las bases para un acuerdo definitivo de paz con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El compromiso incluye un fondo de $300 mil millones de dólares para ayudar a la reconstrucción de Irán, pero algo todavía más controversial y que no es parte del documento es la posibilidad de conservar gran parte de su arsenal de misiles balísticos considerados hasta cierto punto inofensivos para Donald Trump.

“Tienen que tener algo, porque otras personas tienen algo. Hay que tener algo. Los misiles dañan una pequeña zona, pero no hacen explotar el planeta.

Hemos neutralizado probablemente entre 84 y 85% de sus misiles. El resto están bajo tierra; ni siquiera pueden sacarlos”, expresó el presidente durante una rueda de prensa del Grupo de los Siete (G7).

La flexibilidad exhibida por Trump con tal de poner fin al conflicto bélico detonado desde el 28 de febrero provocó malestar en Israel.

“Trump firma un acuerdo que canaliza miles de millones de dólares al régimen de los ayatolás, deja intacta la infraestructura nuclear, mantiene tal cual la amenaza balística y le tiende un salvavidas al régimen asesino de Teherán”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Yair Golan, líder de un partido de centroizquierda y ex general israelí.

Aunque Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, no respalda el acuerdo establecido por Donald Trump con Irán, reitera su interés de prolongar su alianza con Estados Unidos. (Crédito: Ohad Zwigenberg / AP)

A las descalificaciones del acuerdo se sumó, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, dejando en claro que la postura de Donald Trump no se acopla con la manera de pensar de la nación judía.

“El acuerdo de Trump no nos vincula. Israel no está subordinado a Estados Unidos. Somos un país independiente y soberano. No somos parte de este acuerdo, que no garantiza nuestra seguridad”, señaló en un comunicado.

Para contrarrestar las críticas israelís, J.D. Vance emitió una conferencia en la Casa Blanca recordándole a sus aliados la importancia de respaldar la postura asumida por Estados Unidos.

“Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, probablemente no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo.

Otra cosa que quisiera decir es que, en los últimos tres meses, dos tercios de las armas defensivas que protegieron su patria han sido fabricadas por manos estadounidenses y financiadas con los impuestos de los estadounidenses”, enfatizó.

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