Trump llama “tontos” a críticos de su acuerdo con Irán y aviva la polémica

El presidente Donald Trump elevó el tono de la confrontación política en el país al calificar de “tontos” a quienes cuestionan el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán, una iniciativa que ya enfrenta resistencia tanto de legisladores republicanos como demócratas.

La polémica surge después de que la Casa Blanca impulsara un memorando de entendimiento con Teherán que busca poner fin a las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz, y abrir una negociación más amplia sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, varios legisladores consideran que el pacto concede demasiados beneficios al régimen iraní sin obtener garantías suficientes a cambio.

Trump respondió a las críticas mediante un mensaje en Truth Social, donde defendió los resultados económicos derivados del acuerdo.

“Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando, son personas envidiosas, malas o estúpidas”, escribió el mandatario.

These fools, who think I haven’t been tough enough on Iran, when the Stock Market Just Hit A RECORD HIGH, and Oil prices are “tumbling” down, are either jealous, bad people, or stupid. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!! President DJT



( TS: Jun 18 2026, 4:32 AM ET )?????????????????????? pic.twitter.com/DteMrC9Pz3 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 18, 2026

Crece la rebelión republicana

Entre los críticos más duros se encuentra el senador republicano Bill Cassidy, quien aseguró que el expresidente Ronald Reagan “se está revolviendo en su tumba” por los términos del acuerdo.

Cassidy argumentó que las ambiciones nucleares iraníes no han sido frenadas y advirtió que la reapertura del estrecho de Ormuz podría fortalecer la posición estratégica de Irán.

Otro aliado habitual de Trump, el senador Ted Cruz, también expresó reservas. El legislador texano afirmó que el presidente está recibiendo “muy malos consejos” y cuestionó especialmente el fondo de reconstrucción estimado en 300 mil millones de dólares contemplado en el acuerdo.

“La historia demuestra que dar miles de millones de dólares a lunáticos teocráticos que quieren asesinarnos es una pésima idea”, declaró Cruz.

Las críticas también fueron compartidas por los senadores John Cornyn, Roger Wicker y Thom Tillis, quienes consideran que el pacto podría beneficiar financieramente a grupos aliados de Irán, incluidos actores vinculados con actividades terroristas en Medio Oriente.

Demócratas también rechazan el pacto

La oposición no se limita al Partido Republicano. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que los términos divulgados hasta ahora muestran que Irán habría obtenido ventajas significativas.

“Trump ha negociado muy mal. Estamos peor que cuando empezó la guerra”, sostuvo Schumer.

Por su parte, el senador Richard Blumenthal calificó el memorando como una “rendición incondicional” de Estados Unidos y consideró que cualquier acuerdo de esta magnitud debería ser sometido a la aprobación del Senado.

Mientras tanto, el líder de la mayoría republicana, John Thune, adelantó que la administración ofrecerá una sesión informativa a los senadores durante los próximos días para explicar los detalles del pacto.

Aunque Trump insiste en que el acuerdo traerá estabilidad económica, reducirá los precios del petróleo y abrirá una vía hacia la paz, el intenso rechazo bipartidista anticipa una dura batalla política en el Congreso que podría marcar el futuro de la relación entre Estados Unidos e Irán.

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