Trump defiende acuerdo con Irán y asegura que EE.UU. es respetado como nunca antes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y aseguró que su país goza ahora de un respeto “como nunca antes”.

“El petróleo fluye, Irán jamás podrá tener un arma nuclear (…). Nuestro país es fuerte, seguro y respetado como nunca antes”, declaró en Truth Social.

El republicano respondió así a las críticas de sectores del Partido Republicano por el acuerdo alcanzado con Irán, que busca poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

El memorando de entendimiento firmado por Trump contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial, además del levantamiento del bloqueo marítimo impuesto a puertos iraníes.

El acuerdo también establece el cese de hostilidades en distintos frentes de conflicto, incluido Líbano, donde Israel mantiene operaciones contra Hizbulá, aliado de Teherán.

Asimismo, Estados Unidos e Irán acordaron un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní, el posible alivio de sanciones y la liberación de fondos iraníes congelados.

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