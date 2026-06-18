Jamie Raskin exige publicar la lista completa de medicamentos que consume Donald Trump

Jamie Raskin, representante por Maryland, pretende reanudar una investigación sobre el historial médico del presidente Donald Trump y por ello exige la publicación de la lista completa de los medicamentos que consume y los nombres de los médicos a cargo de su salud.

Después de someterse a su examen médico semestral de rutina hacia finales del mes pasado, en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reedel, el magnate neoyorquino aseguró que los resultados habían salido perfectos.

“Acabo de terminar mi examen físico de seis meses en el Centro Médico Militar Walter Reed. Todo salió PERFECTO. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal!”, escribió en la plataforma Truth Social.

Sin embargo, a través de una carta dirigida al capitán Sean Barbabella, médico que atiende al mandatario de 80 años, el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes cuestiona la razón de haber requirido del apoyo de 22 especialistas para declarar que el jefe de la nación gozaba de “excelente salud” en su más reciente examen físico.

“Como la persona de mayor edad jamás elegida para la Casa Blanca, el presidente Trump cumplió 80 años el pasado domingo. Ante estos preocupantes informes médicos, tantos síntomas inexplicables de enfermedad y la existencia de casi dos docenas de médicos diferentes a cargo del caso, el pueblo estadounidense merece respuestas honestas y serias sobre si está capacitado para el cargo”, señala parte del documento.

Los detractores de Donald Trump sostienen que su salud no es tan buena como lo pregona. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Jamie Raskin además solicitó que, antes del 2 de julio, Sean Barbabella acudiera a una audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes donde el tema a abordar será la salud del jefe de la nación.

Cabe señalar que durante su anterior visita al centro médico nacional llevada a cabo en octubre del año pasado, además de un examen físico, Trump fue sometido a una prueba cognitiva, la cual aprobó sin dificultad, esto a partir de los resultados dados a conocer.

De hecho, mediante una tomografía computarizada se descartó cualquier posible problema cardiovascular.

La única recomendación médica para el jefe de la nación en ese momento consistió en exhortarlo a consumir alrededor de 325 miligramos de aspirina al día, esto con el objetivo de reducir cualquier riesgo de enfrentar alguna complicación cardíaca.

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