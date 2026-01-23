¿Cuál es la razón detrás de la aparición de moretones en las manos del presidente Trump?

Aunque el presidente Donald Trump y su equipo continuamente presumen sobre el resultado positivo de los exámenes médicos a los que periódicamente se somete, al menos en dos ocasiones desde que regreso a la Casa Blanca han sido captados moretones en sus manos, lo cual bajo la perspectiva de sus detractores exhibe un gradual deterioro en la salud del republicano de 79 años.

En febrero del año pasado, después de celebrar una reunión con Emmanuel Macron, presidente de Francia, la lente de un fotógrafo captó que, en la mano derecha de Trump, era notoria la inflamación de sus venas, pero en ese momento a dicho incidente no se le dio importancia.

“El presidente Trump tiene moretones en la mano porque está constantemente trabajando y estrechando manos todo el día, todos los días”, aseguró en ese momento Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

Sin embargo, en julio, cuando se descubrió que le había aparecido un hematoma en la misma zona, la cual por cierto parecía haber sido cubierta con maquillaje, entonces comenzaron a surgir comentarios poniendo en tela de juicio la buena salud del republicano.

Ante dicha situación, la Casa Blanca confirmó que el magnate neoyorquino había sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, descrita como una “condición benigna y común “que provoca hinchazón y hematomas, particularmente en sus manos y tobillos.

🔴 Earlier, a large purple bruise could been seen on Donald Trump’s left hand.



Less than an hour later, it appears the US president had that bruise covered up with makeup



Here's what might have happened ⤵️https://t.co/EUMusnwfrb pic.twitter.com/PWyxAeF2yO — The Telegraph (@Telegraph) January 22, 2026

Al parecer, el problema se produce cuando las venas de las piernas enfrentan dificultades para bombear sangre de regreso al corazón, situación que provoca la acumulación de sangre en ciertas zonas del cuerpo dando lugar a hematomas popularmente descritos como moretones.

Posteriormente, en septiembre, Donald Trump dejó de asistir a eventos públicos durante algunos días y eso dio pie a que se volviera a especular sobre un posible problema de salud girando a su alrededor.

En aquella ocasión, le correspondió al vicepresidente J.D. Vance entrar al quite al reiterar que no existía ninguna señal de que el jefe de la nación estuviera enfermo.

“Confío plenamente en que el presidente de Estados Unidos se encuentra en buena forma, cumplirá el resto de su mandato y hará grandes cosas por el pueblo estadounidense”, mencionó durante una entrevista concedida al diario USA Today.

Desde ese momento, no se volvió a hablar de los hematomas hasta la aparición de Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

A diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez un enorme moretón lucía en la mano izquierda del aguerrido conservador, el cual trató de minimizar argumentando haberse golpeado y como consecuencia de su ingesta de aspirina recomendada por su médico personal.

“Estoy muy bien. Me golpeé con una mesa y me puse un poco de, ¿cómo se llama?, crema. Me la golpeé. Diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero que no la tomen si no quieren tener un pequeño moratón”, expresó ante los representantes de los medios informativos que viajaron con él a Suiza.

Cabe señalar que, de acuerdo con Sean Barbabella, médico de emergencias de la Marina y quien está a cargo de la salud del mandatario, consume 325 miligramos de aspirina al día como “prevención cardíaca”, dicha cantidad supera el estándar de los cerca de 81 miligramos que otras personas de su misma edad suelen ingerir.

