J.D. Vance descarta que la salud de Donald Trump esté en riesgo

James David Vance, vicepresidente de la nación, negó que la salud del presidente Donald Trump esté en riesgo y lo ve con el vigor suficiente para continuar al frente de la Casa Blanca hasta el final de su administración.

En las últimas semanas, algunas imágenes captadas en la mano derecha del republicano de 79 años presentaban inusuales hematomas.

Dicha situación comenzó a generar múltiples comentarios en redes sociales alertando sobre un presunto problema de salud afectando la integridad del magnate neoyorquino.

En el momento de presentar su juramento como presidente en enero pasado, Donald Trump se convirtió en uno de los políticos de mayor edad en hacerlo.

Bajo ese enfoque el médico de la Casa Blanca justificó el hecho de que padezca insuficiencia venosa crónica, una condición común en personas mayores de 70 años.

Dicha anomalía hace que las venas de las personas experimenten dificultades para bombear sangre de regreso al corazón. Sin embargo, en el caso del magnate neoyorquino se ha dicho que no hay nada de qué preocuparse.

J. D. Vance asegura estar preparado para suplir al presidente, esto en caso de ser necesario. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Al respecto, durante una entrevista concedida al diario USA Today, J.D. Vance respaldó la fortaleza de Trump para seguir gobernando desde Washington.

“Confío plenamente en que el presidente de Estados Unidos se encuentra en buena forma, cumplirá el resto de su mandato y hará grandes cosas por el pueblo estadounidense. Y si, Dios no lo quiera, ocurre una tragedia terrible, no puedo pensar en una mejor capacitación laboral que la que he recibido en los últimos 200 días”, señaló.

A manera de respaldar su comentario, el republicano de Ohio a quien algunos analistas ya comienzan a ubicar entre los aspirantes a la presidencia en 2028, describió la rutina que suele seguir diariamente el jefe de la nación.

“El presidente goza de una salud increíblemente buena. Él es la última persona que hace llamadas telefónicas por la noche, y es la primera persona que se despierta y la primera persona que hace llamadas telefónicas por la mañana”, expuso.

Sigue leyendo:

• Trump pretende derrocar a Nicolás Maduro mediante una operación militar, revela investigación

• Donald Trump le revocó a Kamala Harris la protección del Servicio Secreto

• Trump recibe críticas de sus aliados por prometer que 600 mil chinos estudiarían en EE.UU.