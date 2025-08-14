Los viajes de J.D. Vance generan polémica en redes y protestas en sedes

A su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump eligió al senador de Ohio, J. D. Vance como su vicepresidente y en siete meses de gobierno, se ha convertido en un actor cada vez más importante en el mundo de la política del Make America Great Again que acompaña la agenda del actual mandatario.

Para muchos, Vance es ya una de las figuras políticas más polémicas en el país, conocido por su visión extremista y conservadora de la sociedad estadounidense, además de un discurso antiimigrante, sin embargo, su reciente visita a las tropas estadounidenses durante un viaje de alto riesgo al Reino Unido antes de la reunión de Trump y Putin generó polémica en redes por sus constantes salidas, en muchas de ellas con su familia.

Si bien parte de la polémica se relaciona por los gastos y objetivos de sus viajes, calificados por algunos usuarios como un despilfarro de recursos públicos, hasta el momento no hay evidencia de tal situación, sin embargo, de forma paralela, muchas de sus travesías han sido acompañadas de manifestaciones.

En su primera aparición en el escenario mundial, en febrero, Vance promovió el mensaje de Trump de “Estados Unidos primero” en una cumbre de inteligencia artificial en París y habló sobre mantener el dominio de Estados Unidos en la creciente industria. De ahí, se dirigió a una conferencia de seguridad en Múnich, donde dejó a su audiencia atónita con sus comentarios sobre la democracia y su escasa atención a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Un mes después, visitó Groenlandia, reprendiendo a Dinamarca por no invertir más en la seguridad de su territorio y exigiendo un nuevo enfoque. Además, se dio tiempo para asistir junto a su familia a eventos culturales como una popular carrera anual de trineos tirados por perros.

Sin embargo, también en marzo, las vacaciones familiares de J.D. Vance se vieron envueltas por protestas, cuando manifestantes se alinearon en una carretera en Vermont por la que debía circular el vicepresidente tras el furioso intercambio que mantuvo junto al presidente Trump con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca.

Tal fue la presión que Vance se vio obligado a trasladar de urgencia a su familia a un “lugar secreto”, ante la amenaza de decenas de personas que reclamaban la postura contra el mandatario Ucraniano.

En abril, el vicepresidente estadounidense se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, para negociar un acuerdo comercial bilateral con Washington y fortalecer los lazos con la administración Trump.

En su estancia, el político viajó junto a su familia a Agra, la ciudad donde se encuentra el conocido Taj Mahal, así, su visita con un marcado carácter personal, se produjo en un marco internacional dominado por la guerra comercial entre EE.UU. y sus socios comerciales.

Para mayo, Vance extendió una invitación al papa León XIV para visitar Estados Unidos durante una reunión en el Vaticano.

Sin embargo, la visita quedó enmarcada por los antecedentes del cardenal Robert Francis Prevost, quien antes de que se convirtiera en pontífice, criticó abiertamente las posturas del gobierno de Trump contra la comunidad inmigrante.

Dos meses más tarde, Vance fue recibido con protestas durante su visita familiar a Disneyland, cuando decenas de manifestantes se congregaron a las afueras del parque temático en Anaheim para expresar su rechazo a las redadas migratorias en California.

Vance visitó el parque junto a su esposa, Usha, y sus dos hijos, por lo que su presencia desató la movilización de más de un centenar de personas, quienes lo abuchearon y portaban pancartas con mensajes en contra de las redadas de inmigración. La protesta también se extendió hasta el hotel Grand Californian, donde se hospedaba la familia.

Apenas unas semanas después, el vicepresidente visitó Nantucket, en Massachusetts, para asistir a un evento de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano, lo que provocó una fuerte presencia de seguridad y protestas en la isla.

La protesta, fuertemente promovida por la cuenta de Instagram catsonacouch, tuvo como objetivo interrumpir la visita de Vance y burlarse de él usando memes y referencias con gatos, relacionada a sus comentarios en campaña, donde criticaba a las dueñas de gatos que no tienen niños y, como ejemplo, nombraba a Kamala Harris.

En agosto, la polémica volvió a empañar un viaje del político republicano, luego de que el equipo de seguridad del vicepresidente hizo que se elevara el nivel de un río en Ohio para un viaje en kayak que él y su familia realizaron para celebrar su cumpleaños número 41.

El Servicio Secreto de Estados Unidos indicó que solicitó aumentar el flujo de agua para el río Little Miami para asegurar que las embarcaciones motorizadas y el personal de emergencia “pudieran operar de manera segura” cuando protegían al vicepresidente.

Finalmente, a principios de esta semana, Vance visitó Reino Unidos, donde además de agendar reuniones con varios líderes políticos del Reino Unido, se dio tiempo para realizar actividades al aire libre.

El político fue criticado por pescar en un lago privado con el ministro británico de Asuntos Exteriores David Lammy, durante el viaje oficial, lo que ocasionó reclamos por algunos lugareños, sobre todo por las medidas de seguridad reforzadas, que incluyen acciones policiales y puestos de control.

