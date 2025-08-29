Donald Trump le revocó a Kamala Harris la protección del Servicio Secreto

De manera sorpresiva, el presidente Donald Trump decidió revocarle a Kamala Harris, exvicepresidenta, la protección que le brindaba del Servicio Secreto.

En 2008, el Congreso aprobó una ley que autorizaba al Servicio Secreto a proteger a los exvicepresidentes, a sus cónyuges y a sus hijos menores de 16 años durante hasta seis meses después de finalizado el mandato presidencial.

Sin embargo, durante la administración federal anterior, el expresidente Joe Biden extendió dicho periodo de protección a 18 meses.

Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, las reglas de protección volvieron a modificarse al anular lo aprobado por su predecesor y bajo su óptica la protección para la demócrata de 60 años concluyó el 21 de julio.

Mediante una carta titulada “Memorándum para el secretario de Seguridad Nacional”, el republicano oficializó la suspensión del beneficio que gozaba su exrival en las elecciones pasadas.

“Por la presente queda autorizado a suspender cualquier procedimiento relacionado con seguridad previamente autorizado por memorando ejecutivo, más allá de lo requerido por la ley, para la siguiente persona, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2025: la exvicepresidenta Kamala D. Harris”, señala el documento.

Kamala Harris se suma a la lista de personajes a quienes Donald Trump les ha retirado la protección del Servicio Secreto. (Crédito: Charles Rex Arbogast / AP)

En respuesta un asesor de la mujer que aspiraba a convertirse en la primera mujer en gobernar a Estados Unidos declaró a la cadena de televisión CNN que estaba agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por la dedicación que mostraron sus agentes durante todo el tiempo en que velaron por su integridad.

Cabe señalar que Donald Trump también les retiró la protección del Servicio Secreto a Hunter y Ashley Biden, así como a otros personajes como John Bolton, exasesor de seguridad nacional.

De ahora en adelante, Kamala Harris deberá pagar de su propio bolsillo a un grupo de seguridad para cuidarla durante el recorrido que anunció pretender realizar a lo largo del país durante los próximos meses para conocer mejor a los ciudadanos de cara a lo que diversos analistas coinciden en señalar será una futura candidatura a la presidencia.

Otra opción es que el Comité Nacional Demócrata sea quien asuma la responsabilidad de pagar para garantizar su seguridad como lo ya lo hizo al cubrir la deuda de más de $20 millones de dólares en gastos heredada por su cara e infructuosa campaña política.

