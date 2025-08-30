Trump reaparece jugando golf y echa abajo el rumor sobre un supuesto deterioro en su salud

Ante las especulaciones generadas sobre un supuesto deterioro en su salud, el presidente Donald Trump reapareció este sábado practicando golf en Virginia.

Durante varios días consecutivos, en la agenda del republicano de 79 años no se incluyeron eventos públicos y eso comenzó a generar dudas sobre su estado de salud.

De hecho, semanas atrás, algunas imágenes captadas de la mano derecha de Trump presentaban inusuales hematomas.

Al respecto, el médico de la Casa Blanca indicó que padece insuficiencia venosa crónica, una condición común en personas mayores de 70 años.

Dicha anomalía hace que las venas de las personas experimenten dificultades para bombear sangre de regreso al corazón. Sin embargo, en el caso del magnate neoyorquino se ha dicho que no hay nada de qué preocuparse.

No obstante, su repentina desaparición en eventos públicos causó extrañez tanto en sus seguidores como entre sus detractores.

Durante una entrevista concedida al diario USA Today, J.D. Vance respaldó la fortaleza de Trump para seguir gobernando desde Washington.

“Confío plenamente en que el presidente de Estados Unidos se encuentra en buena forma, cumplirá el resto de su mandato y hará grandes cosas por el pueblo estadounidense. El presidente goza de una salud increíblemente buena”, señaló.

Durante varios días consecutivos, en la agenda de Donald Trump se dejaron de programar eventos públicos. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Este sábado, el magnate neoyorquino fue captado poniendo a prueba su swing en el Trump National Golf Club, en Sterling, Virginia.

En enero, se convirtió en el presidente de mayor edad en prestar juramento como presidente y, desde entonces, su agenda de trabajo no ha dejado de estar llena de pendientes.

A los asuntos pendientes por resolver en Estados Unidos, se agrega la presión del rol desempeñado como mediador del conflicto entre Rusia y Ucrania, como aliado de Israel en la devastación llevada a cabo en Gaza e incluso gestando una presunta operación militar enfocada en derrocar a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

A pesar de la ausencia en actos públicos, Trump durante toda la semana no ha dejado de estar activo en la plataforma Truth Social desde donde insiste, entre otras cosas, en seguir adelante en la implementación de aranceles a las importaciones, en la lucha por echar del país a los extranjeros carentes de estatus legal e incluso en exigir mayor intromisión en México para enfrentar a los cárteles de la droga.

