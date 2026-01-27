Trump afirma que el aburrimiento durante las reuniones de gabinete le provoca cerrar los ojos

El presidente Donald Trump acepta que, las reuniones de gabinete le provocan un enorme aburrimiento al grado de optar por escucharlas con los ojos cerrados, aunque sin quedarse dormido como afirman sus detractores.

Durante una entrevista concedida a la revista New York, el republicano de 79 años echó por tierra las versiones apuntando hacia un posible deterioro en su salud que presuntamente lo hacen ver mermado y hasta dormitando en las reuniones sostenidas con los funcionarios para analizar temas trascendentes para la nación.

“Es un aburrimiento terrible; estoy dando vueltas por una sala con 28 personas; la última duró tres horas y media. Tengo que sentarme y escuchar, y muevo la mano para que la gente sepa que estoy escuchando. Estoy escuchando cada palabra y no veo la hora de salir de allí”, señaló con respecto a las imágenes circulando en redes sociales donde aparece con los ojos cerrados durante algunas reuniones de gabinete.

Bajo la perspectiva del mandatario conservador, haberse sometido a un minucioso examen para demostrar que estaba sano, como lo recomendaron médicos en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, fue un error mayúsculo del cual ahora se arrepiente, pues un grupo de ciudadanos ahora lo percibe como si estuviera enfermo.

“Fue lo peor que he hecho en mi vida y los culpo. Querían que lo tomara. Y como lo hice, la gente dice: ‘Ay, debe haber algo mal’”, subrayó.

Se está volviendo recurrente observar a Donald Trump con los ojos cerrados durante algunos eventos. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Cabe señalar que los adversarios políticos de Trump también argumentan que la inflamación de sus venas y la aparición de algunos hematomas en sus manos son el mejor indicador para demostrar el deterioro de su salud.

Sin embargo, el responsable del gobierno argumenta que la ingesta de aspirina recetada por su médico personal lo hace más vulnerable a que, al golpearse con algún objeto, en su cuerpo surjan hematomas, los cuales no le implican ningún tipo de riesgo.

“Diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero que no la tomen si no quieren tener un pequeño moratón”, expresó hace unos días.

De acuerdo con Sean Barbabella, médico de emergencias de la Marina y quien está a cargo de la salud del presidente, diariamente consume 325 miligramos de aspirina como “prevención cardíaca”, dicha cantidad supera el estándar de los cerca de 81 miligramos que otras personas de su misma edad suelen ingerir.

