La salud de Donald Trump volverá a ser evaluada por segunda vez en menos de un año

Después de más de nueve meses de haber regresado a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se someterá por segunda ocasión a una revisión médica para determinar cuál es su estado de salud.

El mes pasado, el republicano de 79 años optó por dejar de asistir a eventos públicos durante unos días y eso dio pie a que se especulara sobre un posible problema de salud girando a su alrededor.

Sin embargo, a través de redes sociales el propio Trump señaló estar en buena forma y al pendiente de lo que pudiera surgir.

Posteriormente, reapareció presionando para continuar adelante con sus políticas arancelarias, contra la inmigración y para que se restablezca la paz en Gaza a través de un acuerdo.

De hecho, la semana pasada el presidente estadounidense presionó al grupo islámico Hamás para firmar un compromiso garantizando la entrega de rehenes israelís.

Una vez puesto en marcha su plan, Trump planea viajar este fin de semana a Egipto para sellar el acuerdo entre Hamás e Israel.

No obstante, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anticipó que el mandatario primero acudirá a una revisión médica programada para este viernes.

“El viernes por la mañana, el presidente Trump visitará el Centro Médico Walter Reed para una reunión y un discurso con las tropas. Durante su estancia, el presidente Trump se realizará su revisión médica anual de rutina. Posteriormente, regresará a la Casa Blanca”, indicó.

Aunque asegura estar en forma, Donald Trump está cerca de cumplir 80 años y, como a todo ser humano, el tiempo ya comienza a hacer estragos en su cuerpo. (Crédito: Alex Brandon / AP)

A lo largo del año, esta será la segunda ocasión en que el político neoyorquino se someta a un examen en Walter Reed.

En abril, su médico declaró que gozaba de “excelente salud”, pero meses después, algunas imágenes de reporteros gráficos captaron algunos hematomas en la mano derecha del mandatario.

En respuesta, se informó que se trataba de una afección venosa, algo común entre personas mayores de 70 años.

Al parecer, el problema se produce cuando las venas de las piernas enfrentan dificultades para bombear sangre de regreso al corazón, situación que provoca la acumulación de sangre en ciertas zonas del cuerpo dando lugar a hematomas popularmente descritos como moretones.

En el caso de Donald Trump, ya no se han vuelto a ver más señales de la enfermedad en sus manos, pero es evidente que durante su revisión médica esa será una de los puntos a analizar.

