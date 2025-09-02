Donald Trump descarta cualquier posibilidad de estar gravemente enfermo

El presidente Donald Trump desestimó las versiones que circulan desde la semana pasada en redes sociales relacionando su ausencia en actos públicos a un supuesto deterioro en su salud.

Durante varios días consecutivos, en la agenda del republicano de 79 años no se incluyeron eventos públicos y eso comenzó a generar dudas sobre su estado de salud.

Semanas atrás, algunas imágenes captadas de la mano derecha de Trump presentaban inusuales hematomas. Sin embargo, su médico de cabecera descartó alguna anomalía grave e indicó que. debido a la edad del jefe de la nación, sufre de insuficiencia venosa crónica, una condición común en personas mayores de 70 años, la cual por el momento no es signo de preocupación.

Durante una conferencia de prensa, el político conservador reconoció estar sorprendido al constatar cómo intentan exhibirlo enfermo cuando no lo está.

“Sabía que decían cosas como: ¿Está bien? ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasa? Estuve muy activo el fin de semana. También sabían que fui a visitar a unas personas al club que tengo cerca, en el río Potomac”, señaló echando por tierra cualquier señal de debilidad en su organismo.

difundirse falsas noticias acerca de su estado de salud.

El presidente reiteró estar en forma para continuar impulsando el proyecto de nación que le permitió volver a la Casa Blanca. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Acto seguido, les recordó a los representantes de los medios informativos que, durante la etapa de Joe Biden en Washington llegó a ausentarse varios días sin que nadie lo cuestionara al respecto sobre su estado de salud.

“Es algo loco, la semana pasada di numerosas conferencias, todas exitosas… y luego no hice ninguna por dos días y dijeron ‘algo debe estar mal con él’. Biden no los hacía durante meses, no los veíamos, y nadie dijo nunca que hubiera algo malo con él y que no estaba en la mejor forma”, subrayó.

El presidente incluso responsabilizó a los medios informativos por difundir versiones sin siquiera detenerse a corroborar antes su veracidad.

“Son fake news. Por eso los medios tienen tan poca credibilidad”, enfatizó.

Desde que Donald Trump regresó a Washington, el 20 de enero, su agenda no había dejado de estar repleta de compromisos dentro y fuera de Estados Unidos, así que al tomarse un descanso cuando el resto de los políticos gozaban de un periodo vacacional completo alimentó la versión de que podría haber sufrido un agotamiento, pero él y su equipo continúan descartándolo.

