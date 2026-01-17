Kennedy Jr. exhibe a Donald Trump al señalar que suele alimentarse con comida de pésima calidad

Robert Francis Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), reconoció estar sorprendido después de observar la cantidad de alimentos ultra procesados que el presidente Donald Trump suele ingerir y ante lo increíblemente bien de los resultados de los exámenes médicos a los cuales se somete con el objetivo de corroborar su estado de salud.

Durante una intervención en el podcast “The Katie Miller Podcast”, el abogado de Washington, quien durante las pasadas elecciones presidenciales se enfrentó al magnate neoyorquino como candidato independiente en la boleta, describió el desorden alimenticio en que suele incurrir el jefe de la nación cuando está fuera de casa.

“Lo curioso del presidente es que come comida pésima, como McDonald’s, y, ya sabes, dulces y Coca-Cola Light. Bebe Coca-Cola Light a todas horas. Sin embargo, tiene la constitución de una deidad. No sé cómo está vivo, pero lo está”, expresó.

El político de 72 años formado en las filas demócratas confesó que la razón de que el presidente suela alimentarse con comida rápida deriva de su temor a enfermarse con alimentos de los cuales desconoce el origen de quién o cómo fueron preparados.

“Dice que el único momento en que come comida chatarra es cuando está de viaje. Quiere comer comida de las grandes corporaciones porque confía en ellas. No quiere enfermarse cuando está de viaje”, subrayó.

Donald Trump le encomendó a Robert Francis Kennedy Jr. la tarea de tratar de modificar la dieta de los estadounidenses con el objetivo de disminuir el nivel de enfermedades que llegan a padecer a cierta edad. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Kennedy Jr. aclaró que la dieta alimenticia del jefe de la nación es completamente distinta cuando en su agenda no figura ningún evento que lo obligue a desplazarse a otra ciudad.

“Cuando está en Mar-a-Lago o en la Casa Blanca, come muy bien. Si viajas con él, te da la impresión de que se está emborrachando todo el día. Y no sabes cómo anda, y mucho menos es la persona más enérgica que hayamos conocido”, añadió.

A diferencia de otros políticos que han gobernado al país, Donald Trump no muestra reparo en corroborar que es fan de la soda y la de las hamburguesas elaboradas por la cadena más grande a nivel mundial.

De hecho, durante su campaña en busca de regresar a la Casa Blanca llegó a publicar un video presuntamente fungiendo como empleado de un restaurante McDonald’s ubicado en Feasterville-Trevose, Pensilvania.

Además, mandó colocar un botón cerca de su escritorio en el Despacho Oval a través del cual suele pedirle a un asistente que le acerque una Coca-Cola Light en cuanto se le llegue a antojar y no tenga una a la mano para saciarle la sed.

