Jamie Raskin solicita al médico de la Casa Blanca una evaluación cognitiva de Donald Trump

Jamie Raskin, representante por Maryland, puso en duda las capacidades cognitivas de Donald Trump y por ello, a través de una carta, pidió la intervención de Sean Barbabella, capitán de la Marina que funge como médico oficial del presidente, con el objetivo de someterlo a una evaluación completa.

El argumento expuesto por el congresista demócrata a través de una carta es que las palabras y acciones del conservador de 79 años en los últimos meses, específicamente las relacionadas con la guerra en contra de Irán, han generado dudas sobre su agudeza mental.

“Los expertos han advertido repetidamente que el presidente ha estado mostrando signos compatibles con demencia y deterioro cognitivo. Y, en los últimos días, el país ha visto cómo las declaraciones y los exabruptos públicos del presidente Trump se volvían cada vez más incoherentes, volátiles, profanos, desquiciados y amenazantes”, indica parte del documento.

Los demócratas advierten que Donald Trump se ha excedido al ordenar destruir gran parte de Irán sin ninguna prueba real presentada sobre su peligrosidad. (Crédito: Luis M. Álvarez / AP)

Asimismo, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha solicitado que la prueba cognitiva se realice antes del 25 de abril y que los resultados se hagan públicos

“En un momento en que nuestro país está en guerra, especialmente cuando la guerra fue iniciada por el presidente sin la declaración o el consentimiento del Congreso, el pueblo estadounidense debe poder confiar en que el comandante en jefe tiene la capacidad mental para desempeñar las funciones esenciales de su cargo.

Tanto republicanos como demócratas han reconocido que la aptitud cognitiva del presidente es un asunto de interés público urgente y esencial, y que justifica una supervisión rigurosa por parte del Congreso”, enfatizó.

En respuesta, Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, arremetió en contra del representante por Maryland a quien le reprochó no haber levantado la voz en su momento para exigirle una prueba cognitiva a Joe Biden quien, bajo su óptica, sí estaba enfermo.

“Jamie Raskin, un don nadie, es la imagen que una persona estúpida tiene de una persona inteligente.

La agudeza, la energía inigualable y la accesibilidad histórica del presidente Trump contrastan marcadamente con lo que vimos durante los últimos cuatro años, cuando demócratas como Raskin encubrieron intencionadamente el grave deterioro mental y físico de Joe Biden ante el pueblo estadounidense”, indicó.

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