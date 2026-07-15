Cruz Azul no jugará en el Estadio de la Ciudad de los Deportes la Jornada 2 del Apertura 2026 debido a que los trabajos de remodelación de la cancha no fueron aprobados por la Liga MX. Por esta razón, el partido contra el Puebla se mudará al Estadio La Corregidora de Querétaro el próximo martes 21 de julio, en lo que será la primera fecha doble del torneo.

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¿Por qué Cruz Azul no puede jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes?



La Liga MX realizó una inspección minuciosa del inmueble de la Colonia Nochebuena y determinó que el terreno de juego no cumple con las condiciones reglamentarias para garantizar la seguridad de los futbolistas y el cuerpo arbitral.



Ante este dictamen, el organismo otorgó una prórroga de una semana a la directiva cementera para continuar con las obras. Se realizará una nueva revisión en vísperas de la Jornada 3 para evaluar si el estadio ya es apto para el balompié de la Primera División.







El origen del problema: La ruptura por el Estadio Azteca



La crisis de sedes para La Máquina comenzó tras la cancelación del contrato con la empresa Ollamani para utilizar el Estadio Azteca. La compañía modificó de forma radical varios puntos clave del acuerdo comercial, lo que obligó a la directiva celeste a rescindir el trato para proteger los intereses del club.



Tras descartar un regreso a Puebla como sede alterna para evitar el desgaste físico de los futbolistas por los viajes constantes, Cruz Azul acordó volver al Estadio de la Ciudad de los Deportes —su casa histórica entre 1996 y 2018—, sin anticipar el retraso en las obras de remodelación.







Peligra la Jornada 3: ¿Dónde jugará Cruz Azul contra Atlante?



El plan de la directiva es recibir al Atlante el sábado 1 de agosto en la Ciudad de México. Sin embargo, todo dependerá de la segunda inspección de la Liga MX.

CRUZ AZUL SIGUE CON PROBLEMAS ?



La Liga Mx no autorizó que la Máquina jugara en el Estadio Ciudad de los Deportes por el mal estado de la cancha?



Es por eso que Cruz Azul jugará contra Puebla en Querétaro ? pic.twitter.com/yB1OLsCvpY — Estadio Deportes (@EstadioDxts) July 15, 2026



Si el césped del inmueble capitalino sigue sin estar en perfectas condiciones bajo los protocolos de competencia, Cruz Azul se verá obligado a jugar nuevamente en Querétaro para su compromiso de la tercera fecha.

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