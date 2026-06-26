Atlas con su nueva directiva cada vez más cerca de repatriar a Jorge Sánchez de Grecia

Jorge Sánchez, defensa de la selección de México, se encuentra a un paso de convertirse en el fichaje estelar de los rojinegros del Atlas, que extraoficialmente ha aceptado pagar el monto de cuatro millones de dólares que pide el PAOK de Grecia, donde actualmente milita.

De acuerdo a las versiones que se manejan, la escuadra rojinegra que administrativamente pasó a manos del Grupo PRODI, encabezada por el empresario José Miguel Bejos, busca armar un equipo competitivo para poder competir de la misma forma como lo hizo hace seis años el Grupo Orlegui, donde conquistaron los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022.

?Atlas tiene negociaciones avanzadas para fichar a Jorge Sánchez. ??https://t.co/heen9mabKh pic.twitter.com/0ZKzqpLKDw — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 24, 2026

Desde hace días se ha manejado esta opción y en cuestión de horas podría quedar cerrada la negociación, aunque todo indica que los detalles del acuerdo se afinarán al concluir la participación del defensa con la selección de México en el Mundial.

Los datos que se manejan son que Jorge Sánchez, que surgió de las fuerzas básicas de Santos Laguna y después pasó por América, Ajax de Países Bajos, Cruz Azul y PAOK de Grecia, ya aceptó los términos económicos que ofrece la nueva directiva de los rojinegros y que de ahí Cruz Azul se embolsaría 800 mil dólares por ser dueño del 20 por ciento del pase del jugador.

De esta forma, Sánchez volverá a México y lo hará con los Zorros, que empiezan a armarse para la próxima temporada bajo el mando del argentino Diego Cocca con el objetivo de reverdecer lauros en un momento de transición del cuadro rojinegro.

Atlas también está a punto de fichar al caboverdiano de origen portugués Duk, también conocido como Luís Henriques de Barros Lopes, donde la situación del delantero luce más fácil, ya que busca una salida del Leganés y Atlas le interesa en muchos aspectos.

Su velocidad y desequilibrio son sus principales virtudes y para cerrar su contratación con los Zorros, viajará en las próximas horas a Florida para hacer pruebas y en caso de lograr acuerdos, incorporarse a la pretemporada del equipo.

Los rojinegros no quieren ser comparsas en el próximo campeonato y por esa razón buscan armar un cuadro competitivo, capaz de responder a las expectativas de su fiel afición que se ha mostrado optimista con la llegada de una nueva directiva para tener opciones de pelear por el campeonato.

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