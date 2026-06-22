Seguridad Social en EE.UU.: cómo la desigualdad está profundizando su crisis financiera

Recientemente, a través de un informe, la Administración de la Seguridad Social reveló que en los últimos 42 años el porcentaje total sujeto a impuestos del Seguro Social se ha reducido de 87% en 1984 a 83% en 2026, y esto se debe en parte a una pronunciada desigualdad que podría seguir agravando en los próximos años la crisis financiera en la entidad.

Según el análisis, no solo el descenso de natalidad o el envejecimiento de la población podrían profundizar el problema, sino también la creciente desigualdad entre los ingresos de los trabajadores mejor pagados, que en los últimos años han tenido un aumento exponencial, frente a los ingresos de empleados de clase media baja.

Para Elizabeth Wilkins, directora ejecutiva del Instituto Roosevelt, un centro de estudios progresista, “el fondo fiduciario de la Seguridad Social está bajo presión porque el Congreso no ha actualizado el programa para adaptarlo a la economía actual”.

Hasta el momento, el Seguro Social solo grava los ingresos anuales de $184,000, por lo que se pierde gran parte de los salarios de las personas con mayores ingresos, ya que se encuentran por encima del límite impositivo. “Actualmente, demasiados ingresos se concentran en la cima, donde escapan a la tributación de la Seguridad Social”, destaca Wilkins.

Por lo que una de las propuestas de reformar al programa es eliminar el límite fiscal de $184,000 y de esta manera tomar en cuenta o exigir a los trabajadores con ingresos más altos mayor contribución al programa de jubilación, ya que sin una reforma el fondo fiduciario se encaminaría a la insolvencia para finales de 2032.

Esto supondría que los más de 70 millones de adultos mayores jubilados beneficiarios del programa tendrían hasta un 22% en la reducción de sus pagos mensuales; eso representa aproximadamente $500 menos. Esa disminución agravaría las dificultades económicas que ya de por sí enfrenta actualmente esta población.

Al respecto, Joel Eskovitz, director sénior de Seguridad Social y ahorros del Instituto de Políticas Públicas de la AARP, comentó que “la Seguridad Social es un programa muy sólido que se puede mejorar. La mayoría de los estadounidenses quieren que se mejore sin recortar las prestaciones”, dijo.

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