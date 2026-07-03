Seguro Social: errores que provocan que las solicitudes por discapacidad sean rechazadas

Solicitar beneficios por discapacidad del Seguro Social en Estados Unidos puede ser un proceso complicado y, en muchos casos, frustrante. Más de la mitad de las solicitudes iniciales son rechazadas, no necesariamente porque la persona no tenga una condición médica, sino por errores en la forma en que se presenta la información o por falta de evidencia suficiente ante la Administración del Seguro Social (SSA).

Expertos en derecho de discapacidad señalan que muchos rechazos se pueden evitar si los solicitantes conocen los principales factores que la SSA evalúa al revisar un caso.

1. Ingresar más dinero del permitido

Uno de los errores más comunes ocurre cuando la persona sigue trabajando y gana más del límite permitido por la SSA, conocido como Actividad Sustancial y Lucrativa (SGA).

Para 2026, el límite es de $1,690 dólares al mes para personas sin discapacidad visual y de $2,830 dólares para personas con discapacidad visual legal. Si los ingresos superan estas cifras, la solicitud se rechaza automáticamente, sin importar la condición médica.

“En pocas palabras, usted está ganando más del monto mensual que la Seguridad Social permite”, explicó Michael Liner, abogado especializado en discapacidad, en sus redes sociales. Liner señaló que este es uno de los motivos más frecuentes de rechazo en los casos.

@backwardshatbarrister A lot of disability claims fail for the same five reasons — and most of them can be fixed before you file. If any of these hit close to home, don’t panic, just tighten up your case. Drop a comment and tell me which one you’re worried about, and I’ll cover how to fix it next. ♬ original sound – Michael Liner

2. No tener tratamiento médico constante

Otro factor clave es la falta de atención médica continua. La SSA necesita registros médicos actualizados para comprobar la gravedad y duración de la discapacidad.

“Si no recibe tratamiento médico constante, la Administración del Seguro Social no puede aprobar su solicitud”, aseguró Liner.

Según el abogado, sin evidencia médica reciente, la agencia puede asumir que la condición no es lo suficientemente grave o duradera.

3. Inconsistencias entre el médico y el solicitante

“Esto es fundamental. La Seguridad Social se basa en la coherencia”, explicó Liner.

Si los informes médicos no coinciden con el testimonio del solicitante, la SSA puede dudar de la veracidad del caso. La coherencia entre lo que el paciente dice y lo que aparece en su expediente médico es fundamental. Por ello, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente la información médica antes de presentar la solicitud.

4. No cumplir con la duración mínima de la discapacidad

Para que una persona sea elegible, su condición debe impedirle trabajar durante al menos 12 meses continuos o ser una enfermedad terminal.

“La incapacidad no se trata de una mala semana ni siquiera de seis meses”, explicó Liner. “Debe impedirle trabajar durante al menos un año”.

Esto significa que lesiones temporales o condiciones de corta duración no califican para estos beneficios.

5. Capacidad para realizar otro trabajo

La SSA no solo evalúa si la persona puede trabajar en su empleo anterior, sino también si puede realizar otro tipo de trabajo de tiempo completo. Si la respuesta a la pregunta es sí, la solicitud será rechazada.

El análisis no depende de la intención del solicitante, sino de su capacidad real para desempeñar una actividad laboral.

En pocas palabras, teniendo claras estas circunstancias de rechazo, no solo evitarás que te impidan recibir pagos por discapacidad del Seguro Social, sino que sabrás determinar tú mismo si calificarás a ellos o no.

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