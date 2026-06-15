Segunda ronda de pagos del Seguro Social: ¿quiénes recibirán hasta $5,000?

La segunda ronda de pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) para los jubilados después de mayo de 1997 se efectuará esta semana con montos que alcanzan hasta los $5,000 mensuales.

Cada mes, más de 70 millones de adultos mayores jubilados y asegurados de los programas sociales de la entidad son beneficiados con los pagos del Seguro Social, los cuales se envían a sus destinatarios en las fechas estipuladas en un calendario, esto con el fin de que los retirados puedan administrarse correctamente.

¿Cuándo se enviarán los pagos de junio?

En el caso de los jubilados después de 1997, los pagos se dividen en tres rondas dependiendo de sus fechas de nacimiento. En este caso, los primeros en recibir su dinero fueron los nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes, el pasado miércoles 10 de junio.

La segunda ronda de pagos les corresponde a los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes, destinados a enviarse este miércoles 17 de junio. Finalmente, los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes pertenecen a la tercera ronda de pagos programada para el miércoles 24 de junio.

¿Cuánto es el monto mensual del beneficio?

En cuanto a los montos, estos dependerán de su edad de retiro; los jubilados a los 62 años obtienen $2,000 mensuales, los de 65 años reciben $3,000 y a los que aplazan su jubilación a los 70 años se les envían $5,000 cada mes.

Pagos de la SSA serán electrónicos

Recientemente, a través de un comunicado, la entidad indicó que para finales de este año se espera que los pagos a los jubilados y beneficiarios del Seguro Social sean completamente electrónicos; esto quiere decir que el 1% de la población que aún recibe sus beneficios en cheque debe hacer la transición a los depósitos directos.

La SSA explicó que este cambio es “para mejorar la eficiencia, reducir los costos y aumentar la seguridad en los pagos federales; el Departamento del Tesoro está eliminando gradualmente los cheques en papel”, dijo.

El programa está pronto a quedarse insolvente

Por otro lado, los administradores del programa anunciaron esta semana que las proyecciones a futuro en cuanto al fondo de Seguro de Vejez y Supervivencia se redujeron un año menos; esto quiere decir que prevén que el fondo fiduciario quede insolvente para el 2032.

Al respecto, la presidenta de Social Security Works, Nancy Altman, señaló que “si recortamos la Seguridad Social, nadie podrá jubilarse”. Volveremos a la época anterior a la Seguridad Social, cuando la gente se mudaba con sus hijos adultos”, dijo.

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