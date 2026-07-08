No confíes en los consejos de la IA sobre finanzas personales: estudio

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta habitual para resolver dudas sobre ahorro, inversiones o jubilación. Sin embargo, un nuevo estudio académico advierte que no es recomendable confiar por completo en sus respuestas cuando se trata de tomar decisiones sobre dinero, ya que pueden ser inexactas, incompletas o variar según la plataforma utilizada.

La investigación, publicada en el Journal of Financial Planning, analizó las versiones gratuitas de ChatGPT, Claude, Copilot, DeepSeek, Gemini, Meta AI y Perplexity. Los investigadores encontraron diferencias importantes en las recomendaciones relacionadas con fondos de emergencia, distribución de inversiones y retiros de ahorros para la jubilación.

“Las respuestas generadas por la IA generativa pueden parecer seguras, pero aun así pueden ser incompletas, engañosas o incorrectas”, escribieron los profesores de la Universidad de Georgia y la Universidad de Roma Tor Vergata. Además, afirmaron que estos resultados generan dudas “sobre la coherencia y la imparcialidad de las recomendaciones basadas en IA generativa”.

Como parte del estudio, los investigadores plantearon los mismos escenarios financieros a las siete herramientas y después modificaron únicamente características del usuario, como su raza y género.

Los resultados mostraron diferencias relevantes entre las recomendaciones sobre cuánto ahorrar para emergencias y cómo distribuir una cartera de inversión. Aunque varias respuestas coincidían con principios generales de planificación financiera, no todas ofrecían las mismas sugerencias.

“La IA generativa puede servir como un punto de partida útil para los consumidores, pero debe complementar, no reemplazar, el asesoramiento financiero profesional“, concluyeron los investigadores.

El estudio llega en un momento en que cada vez más estadounidenses consultan la inteligencia artificial para administrar sus finanzas. De acuerdo con una encuesta de Intuit Credit Karma, el 66% de quienes han usado IA generativa la emplearon para obtener asesoría financiera. Entre los integrantes de la Generación Z y los millennials, la cifra alcanza el 82%.

Los expertos coinciden en que estas herramientas son útiles para explicar conceptos generales, como la importancia de diversificar inversiones, pero presentan limitaciones cuando se trata de responder situaciones personales.

Uno de los principales riesgos es que la inteligencia artificial puede generar respuestas incorrectas con un tono de total seguridad.

“Una de las cosas que me preocupan especialmente de los modelos de lenguaje es que, independientemente de lo que se les pregunte, siempre darán una respuesta que suena autorizada, aunque no lo sea”, declaró Andrew Lo, director del Laboratorio de Ingeniería Financiera del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). “Cuando se trata de cálculos muy, muy específicos sobre tu situación personal, es ahí donde tienes que tener mucho, mucho cuidado”.

Además, pequeñas diferencias en la forma de escribir una pregunta pueden modificar la respuesta. Los especialistas recuerdan que estas plataformas tampoco tienen la obligación legal de actuar en beneficio del usuario. Por eso recomiendan utilizarlas como una guía inicial y verificar siempre la información antes de tomar decisiones que puedan afectar las finanzas personales.

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