¿Se rompió el aire acondicionado en tu renta en Texas? Estos son tus derechos como inquilino

Con el calor de Texas, quedarse sin aire acondicionado no es un problema menor. En ciudades como Houston, Dallas, Austin o San Antonio, una vivienda sin AC en pleno verano puede volverse rápidamente inhabitable, especialmente para niños, adultos mayores o personas con problemas de salud.

Por eso muchos inquilinos se hacen la misma pregunta cuando el sistema deja de funcionar: ¿el propietario está obligado a arreglarlo?

La respuesta no es tan simple. Texas no obliga por ley a que todas las viviendas en alquiler tengan aire acondicionado. Pero si la propiedad ya cuenta con uno y la falla afecta la salud o la seguridad del inquilino, el dueño sí puede tener la obligación de repararlo. La clave está en cómo actuar.

Puedes ver: ¿Tu ciudad obliga a tener aire acondicionado en alquileres? Esto cambia en Texas según dónde vivas

Qué dice la ley en Texas

La legislación estatal exige que los propietarios atiendan condiciones que afecten de forma importante la salud o seguridad del inquilino, siempre que el alquiler esté al día, el daño no haya sido causado por el propio inquilino y el problema haya sido reportado correctamente.

El punto importante: la ley no fija un plazo exacto como 24 o 48 horas. Habla de un “tiempo razonable”, que puede variar según la gravedad del caso.

Qué hacer si no te responden

Si el aire acondicionado deja de funcionar, conviene:

Avisar por escrito: No basta con una llamada o un mensaje informal. Email o notificación escrita es mucho mejor.

Guardar pruebas: Fotos, mensajes y cualquier registro de cuándo reportaste el problema.

Revisar el contrato de alquiler: Algunos contratos detallan específicamente quién se hace cargo del sistema de aire acondicionado.

No dejar de pagar la renta por cuenta propia: Ese error puede complicar mucho más la situación.

¿Puedes pagar la reparación tú y descontarla?

En algunos casos, Texas permite que el inquilino pague una reparación y luego descuente ese gasto del alquiler, pero el proceso tiene reglas estrictas y no aplica automáticamente.

Un detalle importante: algunas ciudades pueden tener reglas locales más exigentes que la ley estatal, especialmente cuando hay alertas por calor extremo. Si la vivienda se vuelve peligrosa por temperatura excesiva, la situación puede cambiar rápidamente.

Para muchas familias en Texas, el aire acondicionado no es un lujo. En pleno verano, puede ser una cuestión de salud.

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