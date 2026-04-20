El impacto del aire acondicionado en la piel: ¿es verdad que envejece?

La tendencia conocida como “aire de oficina” ha cobrado fuerza en redes sociales como TikTok, donde numerosas creadoras comparten sus experiencias sobre cómo un día laboral afecta su piel y cabello. Estos videos han acumulado millones de visualizaciones y comentarios que destacan la preocupante transformación visible al final de las jornadas laborales.

A este respecto, dermatólogos como la Dra. Sandra Oska, entrevistada por Fox News Digital, han identificado que el ambiente de oficina, caracterizado por aire seco y reciclado, impacta negativamente en la apariencia de la piel y el cabello.

Afirmó que la mayoría de los entornos de oficina dependen de sistemas de climatización que “reducen la humedad ambiental”.

“Cuando la piel está deshidratada, esto puede acentuar la apariencia de las líneas de expresión, y el maquillaje puede acumularse en las zonas secas”, agregó Oska. “Las pieles sensibles o propensas al eccema tampoco toleran bien los ambientes con baja humedad”, explica.

Con relación al cabello, señaló que empieza a verse peor por la tarde. “Cuando el ambiente es seco, el cuero cabelludo lo compensa produciendo más sebo, lo que hace que las raíces se vean más grasas y el volumen en la raíz disminuya”, manifestó.

También es importante tomar en cuenta las características presentes en un ambiente de aire acondicionado, prolífico en partículas de polvo, que pueden irritar la piel y los ojos. “Esto puede provocar que la gente se frote los ojos, lo que a su vez contribuye a la hinchazón y las ojeras”, dijo.

Usuarios de las redes sociales comentan que estar sentado hasta ocho horas en la oficina, sometido a una temperatura a veces extrema, afecta evidentemente la apariencia general.

Testimonio del cambio

Fox replica el testimonio de una creadora de contenido de TikTok conocida como Zoe Keels (@zoescoutt), que publicó un vídeo del antes y después de una jornada laboral de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en la oficina, que recibió más de 300,000 visualizaciones.

Keels comentó que la larga y extenuante jornada “te deja sin fuerzas”.

A esto, comentó una usuaria: “¡Deja mi piel con un aspecto y una sensación horribles! ¡Uf!”.

Mientras que otra escribió: “A las 3 de la tarde parezco como si hubiera estado en la guerra todos los días”.

Consultada por Fox, Keels señaló: “Al final del día, sin duda se nota en mi piel, mi maquillaje y mi cabello”.

Consecuencias psicológicas y de bienestar

Además de los efectos físicos, el “aire de oficina” influye en el bienestar mental y la productividad de los empleados.

Expertos advierten que la exposición a condiciones inadecuadas, como la iluminación artificial y la falta de luz natural, puede disminuir la moral y el compromiso de los trabajadores.

Recomendaciones para minimizar el efecto

Se sugiere que los empleados mantengan la piel hidratada y realicen pausas para respirar aire fresco.

Los especialistas también destacan la importancia de que los empleadores fomenten un ambiente de trabajo saludable, ya que esto puede mejorar significativamente la productividad y la salud general de su equipo.

“Los empleadores deben tener en cuenta que crear un espacio de oficina cómodo y bien ventilado puede fomentar una plantilla más sana y comprometida”, declaró a Fox Amanda Augustine, experta en desarrollo profesional.

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