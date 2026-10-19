Incendio Norte: bomberos recuperan una caja fuerte con reliquias familiares, en el condado de Orange

Una residente del condado de Orange que pensó que había perdido todo después de que su casa quedó destruida por el incendio Norte, recibió la buena noticia de que los bomberos encontraron de entre los escombros carbonizados una caja fuerte en la que guardaba apreciadas reliquias familiares.

Los equipos de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) recuperaron la caja fuerte el 17 de octubre cuando ayudaban a una mujer que vive en San Juan Capistrano a revisar entre los restos de su propiedad tras el incendio que la destruyó.

“En el momento de la devastación indescriptible para un miembro de nuestra comunidad, el papel de nuestros bomberos pasó de la extinción del incendio a la compasión, brindando apoyo y ayuda“, dijo la OCFA.

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“Con equipo especializado, nuestro equipo localizó y abrió una caja fuerte enterrada entre las cenizas, encontrando su contenido intacto a pesar de la destrucción circundante”, añadió la agencia.

Los bomberos del condado no precisaron qué fue exactamente lo que se recuperó de la caja fuerte, pero aseguraron que la propietaria se sintió aliviada al recuperar esos objetos que guardaban recuerdos de su familia.

“Si bien es difícil comprender la magnitud de la pérdida de esta propietaria, recuperar estas valiosas reliquias familiares significó mucho para ella“, dijeron los funcionarios de OCFA.

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“Mientras continuamos extinguiendo los focos de fuego y aumentando la contención del incendio Norte, nuestros pensamientos están con todos los afectados“, agregaron.

Avanza la contención del incendio a 75%

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange informó que, hasta la tarde de este lunes 19 de octubre, la contención del incendio Norte, que se extendía por 570 acres en los límites entre San Clemente y San Juan Capistrano, había avanzado hasta alcanzar el 75%.

El fuego había dañado o destruido al menos siete viviendas, mientras que miles más fueron salvadas por los bomberos, que mantienen sin descanso el combate contra el incendio.

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El incendio Norte comenzó aproximadamente a las 11:33 a.m. del viernes 16 de octubre cerca de Pórtico Del Norte y Eminencia del Norte, en San Clemente, pero los intensos vientos avivaron las llamas y lo extendieron hasta alcanzar la vecina comunidad de San Juan Capistrano.

Los bomberos se mostraron optimistas de que las lluvias que se pronostican para esta semana ayuden a mantener bajo control e incrementar la contención de las llamas.

Se levantaron todas las órdenes de evacuación en las zonas cercanas y los residentes regresaban a sus hogares.

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El viernes, dos bomberos fueron hospitalizados tras resultar heridos mientras combatían el incendio, uno de ellos con reporte de agotamiento por calor.

Incendios bajo advertencia del NWS

El incendio Norte fue una de varias conflagraciones que ocurrieron cuando el sur de California se encontraba bajo advertencia de Bandera Roja por el pronóstico de vientos de Santa Ana.

La llegada de intensos vientos incrementaba la amenaza de incendios de vegetación al combinarse con altas temperaturas, terrenos secos y niveles bajos de humedad relativa.

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El mayor de los incendios fue el Henderson, que se reportó el jueves 15 de octubre cerca de Camp Pendleton y se extendió por más de 3,200 acres en el norte del condado de San Diego.

La mañana de este lunes, los bomberos habían contenido las llamas en un 95%.

El jueves también comenzó el incendio Bryson cerca de Encinal Canyon Road, en las colinas de Malibu, que arrasó cerca de 150 acres. Este lunes, se reportaba un porcentaje de contención del 83%, sin que se registraran estructuras dañadas por el fuego.

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Para el sábado, los vientos de Santa Ana y el calor extremo comenzaron a amainar, lo que ayudó a evitar que pudieran ocurrir más incendios de vegetación en el sur de California.

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