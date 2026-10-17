Incendio forestal arrasa con viviendas en el condado de Orange

Un incendio forestal desatado este viernes en el área de San Clemente y San Juan Capistrano, en el condado de Orange, destruyó al menos seis viviendas. El fuego fue avivado por los vientos de Santa Ana, mientras regían alertas de Bandera Roja en gran parte del sur de California.

El incendio Norte se reportó cerca de las 11:33 a. m. en Pórtico Del Norte y Eminencia Del Norte, en San Clemente, según Cal Fire. El fuego avanzó con rapidez y afectó 570 acres; hasta el momento, no ha sido contenido.

#NorteFire Incident Update



Deputy Incident Commander Battalion Chief Mike Yeun provides an update on the fire, which is currently at 570 acres with 0% containment. pic.twitter.com/ABuFGKMTLG — OCFA (@OCFireAuthority) October 17, 2026

Funcionarios de la Autoridad de Bomberos del condado de Orange (OCFA) señalaron que los vientos de Santa Ana hicieron crecer el incendio, que avanzó hasta la comunidad vecina de San Juan Capistrano.

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El capitán del OCFA Steve Concialdi confirmó a KTLA que al menos seis viviendas fueron alcanzadas por el fuego en el sector de Vía La Morada, en San Juan Capistrano.

“Sin embargo, nuestros bomberos salvaron cientos de hogares“, aseguró el capitán Concialdi.

Al menos 500 bomberos participan en las labores para combatir el incendio Norte, con el respaldo de aviones cisterna. Desde tierra, los equipos intentan sofocar las llamas con potentes chorros de agua y evitar que lleguen a más viviendas.

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TJ McGovern, jefe del OCFA, dijo en una conferencia de prensa que las autoridades asignaron más bomberos ante las condiciones meteorológicas previstas, que aumentaban el riesgo de incendios de vegetación.

“Cuando recibimos la llamada, ya teníamos una respuesta contundente preparada por aire y tierra, y puedo asegurarles que eso marcó la diferencia”, afirmó McGovern.

El jefe de bomberos atribuyó la rápida propagación del incendio a las condiciones meteorológicas y al relieve de la zona.

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El combate del incendio dejó dos bomberos heridos; uno de ellos fue llevado a un hospital por agotamiento por calor.

Las órdenes de evacuación continuaban vigentes la noche del viernes en las zonas 4, 5 y 10 de San Juan Capistrano, y en las zonas 12 y 13 de San Clemente.

La circulación en ambos sentidos de la Autopista 5 fue interrumpida temporalmente entre Vandergrift Boulevard y Basilone Road debido al incendio.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen del incendio.

Viernes complicado para los bomberos

La noche del viernes, otros incendios continuaban activos en el sur de California, durante la alerta de Bandera Roja asociada a los vientos de Santa Ana.

Iniciado el 15 de octubre en las colinas de Malibu, el incendio Bryson se ha extendido por 147 acres. Las autoridades han logrado contener el 39% del fuego.

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El incendio de Henderson, que se inició el 15 de octubre al sur de Camp Pendleton, en el condado de San Diego, abarca 2.079 acres y tiene un 20% de contención.

El incendio Peak, iniciado este jueves 15 de octubre en Azusa, se extiende por 43 acres. Su contención alcanza el 41%.

El incendio Scales, reportado este viernes 16 de octubre al norte de la playa estatal de San Onofre, en el condado de San Diego, se extendió por 20 acres. Los bomberos lo contuvieron por completo.

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