Incendios en el sur de California movilizan a bomberos durante la alerta de Bandera Roja

Varios incendios de vegetación se han registrado este jueves en el sur de California mientras está vigente una alerta de Bandera Roja debido a las altas temperaturas y a los intensos vientos de Santa Ana en toda la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió la alerta, vigente desde las 6:00 a.m. de este jueves hasta las 8:00 p.m. del sábado 17 de octubre.

? RED FLAG WARNINGS EXTENDED, AREAS UPDATED ?



Red Flag Warnings have been extended in parts of California, and affected areas have been updated as critical fire weather conditions continue.



Warnings cover portions of the Sierra Nevada, Kern County Mountains, and Los Angeles? pic.twitter.com/s7S2p0toIv — CAL FIRE (@CAL_FIRE) October 15, 2026

Los avisos advirtieron que las ráfagas de viento, que han registrado una velocidad de hasta 75 millas por hora (120 km/h) en las zonas montañosas, el calor y una baja humedad relativa, crean las condiciones para que el fuego pueda tener un posible comportamiento de rápido crecimiento en caso de incendios.

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La oportuna intervención de los distintos equipos de bomberos ha evitado que los incendios que detonaron en el transcurso de este jueves se conviertan en un peligro para las comunidades.

Southern California Edison (SCE) ha establecido cortes de energía por motivos de seguridad pública, que afectan a miles de clientes en el sur de California, para reducir el riesgo de que líneas de energía derribadas por el viento pudieran provocar nuevos incendios.

Peak Fire

El incendio Peak estalló aproximadamente a la 1:15 p.m. en el área de San Gabriel Canyon Road, Mirador Drive y Ranch Road, en Azusa, ciudad del condado de Los Ángeles.

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En su reporte de las 5:44 p.m., Cal Fire informó que el incendio se extendía por 43 acres, con una contención del 0%.

A las 2:00 p.m., las autoridades emitieron órdenes y avisos de evacuación para algunas zonas de Azusa, con los agentes acudiendo puerta a puerta en la comunidad de Mountain Cove para evacuar a los residentes.

Para el combate de las llamas se desplegaron aviones cisterna con el objetivo de proteger las estructuras al norte de San Gabriel Canyon Road, en la zona de Foxtail y Poppyglen Courts.

Las autoridades emitieron las advertencias de evacuación para las siguientes áreas:

AZU-MC01 (se redujo de orden a advertencia a las 3:00 p.m.)

AZU-ABC01

AZU-CYN01-A

AZU-NOB01

AZU-QRY01

LAC-E168

LAC-E170

Puede consultar este enlace para obtener un mapa con las áreas bajo órdenes y advertencias de evacuación.

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Se habilitó un centro de evacuación en el Memorial Park Recreation Center, que se ubica en 340 North Orange Place, en Azusa.

Las autoridades mantienen cerrada la Autopista 39, a la altura de Sierra Madre, mientras los equipos de emergencia trabajan para evacuar a los residentes.

Bryson Fire

El incendio Bryson se reportó aproximadamente a las 4:40 p.m. en la cuadra 400 de Encinal Canyon Road, cerca de Mulholland Highway, al norte de Malibu, informaron funcionarios del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD).

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Las llamas se propagaban por matorrales medianos, con un avance hacia el sur, y se habían extendido a 102 acres, informó Cal Fire en su reporte de las 6:36 p.m.

Se emitió una orden de evacuación para el área KAN-U017, en Kanan Dume Road, con advertencias de evacuación para las siguientes zonas:

CRN-U019

LBO-U018

LEO-U015

MAL-C113

MAL-C114

MCR-U021-A

MLK-U020

SYC-U016

VST-046

WLV-C201

Varios aviones cisterna y helicópteros de extinción de incendios participan en el combate a las llamas, en medio de fuertes vientos que avivan el fuego.

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Los equipos en tierra trabajan para contener el avance del incendio con el propósito de defender las estructuras cercanas.

Tujunga Fire

Las llamas se reportaron alrededor de las 12:45 p.m. en el área de 6341 West La Tuna Canyon Road, al sur de la autopista 210.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que el incendio calcinó aproximadamente 2.5 acres de maleza de densidad media a alta.

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Los funcionarios del LAFD dijeron que, debido a la intensidad de los vientos, las llamas se extendían a un ritmo moderado, sin que hubiera estructuras amenazadas

Henderson Fire

En el condado de San Diego, el incendio Henderson comenzó aproximadamente a las 2:35 p.m., y hasta la tarde de este jueves se había extendido por 1,117 acres en el área de Henderson Street, en su cruce con Brown Street, lo que provocó que se emitieran órdenes de evacuación.

En su reporte de las 5:51 p.m., Cal Fire informó que se emitió una orden de evacuación para la zona de Las Flores (Área 41), con amenaza del fuego a las estructuras localizadas al sur del incendio.

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Las llamas se han extendido a una velocidad considerable, después de que a las 3:25 el incendio había calcinado una superficie de 400 acres.

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