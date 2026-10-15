Cortes de energía podrían afectar a miles de clientes en el sur de California

Miles de clientes podrían quedar sin servicio de electricidad debido a los cortes de energía por motivos de seguridad ante los vientos de Santa Ana y las altas temperaturas, que elevan el peligro de incendios forestales, advirtió este miércoles Southern California Edison (SCE).

Desde las 6:00 a.m. de este jueves, están vigentes varios avisos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) relacionados con el calor extremo y una ronda de vientos de Santa Ana.

?? Strong winds are in the forecast for parts of our service area. High winds can topple trees and damage electrical equipment, potentially causing outages. Our crews are ready to respond. If you see a downed power line, stay at least 100 feet away and call 911. pic.twitter.com/12PCazspFf — SCE (@SCE) October 15, 2026

Las áreas bajo alerta incluyen la costa y la cuenca del condado de Los Ángeles, y los valles de los condados de San Bernardino y Riverside.

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SCE realizará los cortes en el suministro eléctrico ante el riesgo de que alguna línea derribada por la caída de árboles o ramas pueda provocar una chispa que origine un incendio en terrenos con vegetación seca.

Se están considerando cortes de energía en el sur de California que podrían afectar a 93,404 clientes del condado de Los Ángeles, 126,786 clientes del condado de Ventura y 12,951 clientes en el condado de Santa Bárbara.

Para conocer el estado de los cortes de electricidad, los clientes de Southern California Edison pueden registrarse para recibir alertas sobre la situación de suspensión de energía. Puede registrarse en línea en este enlace.

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Alertas del NWS en vigor

La alerta por intensos vientos entró en vigor a las 6.00 a.m. de este jueves y permanecerá vigente hasta las 8:00 p.m. del sábado 17 de octubre en algunas zonas de los condados de Los Ángeles y Ventura, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las zonas bajo alerta incluyen las montañas de Santa Mónica y de San Gabriel, el corredor de la Autopista Interestatal 5 y las estribaciones de Antelope Valley.

Además, entra en vigor un aviso por calor desde las 10:00 a.m. de este jueves hasta las 8:00 p.m. del sábado, con temperaturas extremas en la mayor parte de la región.

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Los meteorólogos advirtieron de rondas de vientos de Santa Ana, del noreste al este, de 20 a 40 millas por hora, con ráfagas de 50 a 70 millas por hora, con niveles de humedad del 8% al 20%, condiciones propicias para un comportamiento extremo del fuego en caso de incendios de vegetación.

Los distintos departamentos de bomberos están desplegando personal y equipo en la región para responder a cualquier conato de incendio.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que, por instrucción de la alcaldesa Karen Bass, desplegó recursos adicionales en zonas de alto riesgo, como el Valle de San Fernando, las montañas de Santa Mónica, Hollywood Hills y el oeste de Los Ángeles.

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También anunció las restricciones de estacionamiento que entraron en vigor la mañana de este jueves, con la advertencia de remolcar vehículos estacionados ilegalmente en lugares señalizados dentro de las Zonas de Riesgo Extremo de Incendio para mantener despejadas las carreteras.

En el condado de Los Ángeles, Cal Fire desplegó tres equipos de intervención, con un total de 15 camiones; mientras que el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD) añadirá un cuarto bombero a cada camión de bomberos en servicio.

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