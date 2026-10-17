Cortes de energía afectan a 70,000 residentes en el sur de California

Desde la mañana de este viernes, unos 70,000 clientes de Southern California Edison (SCE) permanecen sin electricidad debido a una suspensión preventiva del servicio ante los peligrosos vientos de Santa Ana.

De acuerdo con SCE, a las 7:00 a. m. del viernes 16 de octubre, los cortes afectaban a 34,946 clientes en el condado de Los Ángeles y a 34,800 en el condado de Ventura.

We know being without power is difficult. Shutting off power during dangerous fire weather reduces the risk of utility equipment starting a wildfire.



We have crews and staff members working continuously to restore power once conditions are safe. pic.twitter.com/S4IxO9ep2j — SCE (@SCE) October 16, 2026

El servicio quedó suspendido en varias comunidades, como Malibu y Calabasas, mientras los equipos de SCE realizaban trabajos para reducir el riesgo de incendios forestales provocados por equipos eléctricos.

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Southern California Edison realizó cortes de energía en comunidades bajo condiciones de riesgo de incendio, como medida de seguridad pública.

En el área de Malibu, la suspensión del servicio eléctrico alcanzó partes del centro y el oeste de la ciudad. Según las autoridades, seis circuitos estaban en riesgo de perder el suministro.

En Calabasas, algunos circuitos quedaron sin energía para reducir el riesgo de incendios.

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La medida busca reducir el riesgo de incendios forestales y de vegetación al suspender la corriente eléctrica y evitar que una línea derribada genere chispas en terrenos secos.

Durante la mañana del viernes, se produjo un incremento significativo de las interrupciones del suministro eléctrico en el condado de Ventura.

Según una actualización publicada por la mañana, 32,299 clientes de SCE tenían interrumpido el servicio eléctrico. Más tarde, la cifra llegó a 34,800, un incremento de 2,501 afectados.

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SCE podría realizar nuevamente cortes de electricidad este sábado, con posibles afectaciones a más de 52.000 clientes del condado de Los Ángeles y 49.000 del condado de Ventura.

El sur de California enfrentó condiciones de peligro de incendio debido a los vientos de Santa Ana. La alerta incluyó Santa Clarita y algunas comunidades del Inland Empire.

La combinación de altas temperaturas, terrenos con vegetación seca y vientos intensos puede hacer que las llamas se propaguen rápidamente en caso de incendio.

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