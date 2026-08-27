Clientes de SCE reciben crédito de $72 en facturas de verano

En medio de una intensa ola de calor, los clientes de Southern California Edison (SCE) recibieron una noticia que les alivia un poco, no por las altas temperaturas, pero sí por su economía.

La compañía proveedora de energía eléctrica anunció que aplicará un crédito de $72 dólares directamente a las cuentas de millones de clientes residenciales durante agosto y septiembre, lo que se verá reflejado en sus facturas.

Some summer bill relief is here! Residential customers are receiving a combined $72 credit on their August and September electricity bills. Plus, SCE rates are down an average of 4.3% so far in 2026. Learn more: https://t.co/UcVipAc6wC pic.twitter.com/nbSVinwI4s — SCE (@SCE) August 26, 2026

El anuncio ocurre cuando los residentes del sur de California tienen un elevado uso de energía eléctrica para el uso de aparatos de aire acondicionado y ventiladores con el fin de mitigar los efectos del calor extremo, que en ciertos lugares supera los 100°F (38°C).

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Los clientes residenciales de SCE que cumplan los requisitos tendrán el beneficio de dos créditos de $35 dólares, de forma automática, en sus facturas de energía de agosto y septiembre de 2026, sin tener la necesidad de llevar a cabo ninguna gestión.

La Comisión de Servicios Públicos de California hizo cambios, de forma intencional, en el calendario de pagos anuales para que los créditos de SCE coincidieran con los meses de mayor demanda en verano, con el fin de mitigar los costos por la refrigeración de los hogares.

Este alivio se suma a una disminución más generalizada de las tarifas para los clientes de Southern California Edison, con una reducción promedio del 4.3% en comparación con diciembre de 2025.

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Se tiene previsto que haya más reducciones de tarifas en las facturas de finales de este año. Funcionarios de la compañía proveedora de electricidad proyectan que las futuras actualizaciones de tarifas se mantendrán al nivel de la inflación local o por debajo hasta 2030.

No se sabe cuándo los clientes verán los créditos, ya que los ciclos de facturación varían en toda el área de servicio de SCE.

Todavía no se ha informado el porcentaje exacto de la reducción de la tasa secundaria prevista para finales de 2026.

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Los clientes de pequeñas empresas mantienen su calendario de pagos habitual, con créditos programados para abril y octubre, mientras que las instalaciones industriales recibieron su Crédito Anual de Asistencia a la Industria a principios de abril.

Consumidores residenciales pueden acceder a programas de asistencia continua, incluidos planes de tarifas por franjas horarias, herramientas de comparación de tarifas y programas de descuento para personas de bajos ingresos, como las Tarifas Alternativas de Energía Eléctrica en el sitio de SCE.

Los clientes residenciales no necesitan presentar solicitudes ni establecer contacto con SCE para solicitar el crédito, ya que se aplica automáticamente a las facturas de agosto y septiembre.

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