Trabajador muere tras una descarga eléctrica en Los Ángeles

Un trabajador de 26 años subcontratado falleció la noche de este miércoles como consecuencia de una aparente descarga eléctrica en una instalación de Southern California Edison en la ciudad de Alhambra, en el condado de Los Ángeles.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Alhambra (APD) informó que, aproximadamente a las 7:10 p.m., oficiales acudieron a las instalaciones de SCE en 501 South Marengo Avenue después de recibir un informe sobre una persona inconsciente tras sufrir un incidente eléctrico.

Cuando llegaron los policías, paramédicos del Departamento de Bomberos de Alhambra ya estaban practicando maniobras de reanimación al trabajador, quien resultó herido cuando desempeñaba sus funciones en el lugar.

Sigue leyendo: Clientes de SCE reciben crédito de $72 en facturas de verano

La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde posteriormente se determinó que había fallecido.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) recibió la notificación del incidente.

Sigue leyendo: Southern California Edison es responsable del incendio Eaton, determina informe del LAFD

De acuerdo con el APD, la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles también está involucrada en la investigación del incidente.

La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles investiga las causas por las que murió el trabajador y dará a conocer la identidad de la víctima después de que sean notificados sus familiares más cercanos.

Sigue leyendo: Southern California Edison paga a más de 1,200 residentes afectados por incendio Eaton

Hasta la tarde de este jueves, las autoridades de Alhambra no habían proporcionado detalles adicionales sobre las causas del incidente en las instalaciones de SCE, que se mantiene bajo investigación.

Sigue leyendo:

· SCE demanda al condado de Los Ángeles y empresas por incendio Eaton de 2025

· SCE reconoce posibilidad de ser culpable por incendio Eaton en Los Ángeles

· Corte de energía en el sur de California como prevención ante incendios