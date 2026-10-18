Autoridades levantan algunas órdenes de evacuación en el condado de Orange

Las autoridades levantaron algunas órdenes de evacuación en San Clemente y San Juan Capistrano, comunidades afectadas este viernes por el incendio Norte, que calcinó al menos seis viviendas en el condado de Orange.

El incendio, que se extendió por 570 acres, se originó aproximadamente a las 11:33 a.m. del viernes 16 de octubre en el área de Pórtico Del Norte, en San Clemente, y las llamas se propagaron rápidamente por los fuertes vientos de Santa Ana hasta alcanzar la comunidad vecina de San Juan Capistrano.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) informó que, hasta la mañana de este sábado, el fuego estaba contenido en un 5%.

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En San Juan Capistrano, al menos seis casas localizadas en Vía La Mirada quedaron dañadas o destruidas por las llamas.

Se emitieron órdenes de evacuación en varios vecindarios de las dos ciudades, desde la Autopista 5 al sur, La Pata Avenue al norte, el parque Descanso al oeste y Foster Ranch al este.

El área afectaba a unas 16,000 personas, según informó el jefe de bomberos de OCFA, TJ McGovern, durante una conferencia de prensa la noche del viernes.

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La tarde de este sábado, la OCFA y el Departamento del Sheriff del condado de Orange anunciaron que los residentes de la Zona 13, en San Clemente, podían regresar a sus hogares.

La Zona 10 de San Juan Capistrano recibió la autorización para ser repoblada parcialmente, específicamente San Juan Hills High School, el vertedero Prima Desecha, cerca de La Pata, y la pequeña comunidad residencial de Stallion Ridge.

“Queremos reiterar que las demás órdenes de evacuación siguen vigentes, debido a que tenemos un incendio activo, hay viento y hay una alerta por calor en vigor, por lo que todavía existe un riesgo”, reiteró el oficial de información pública de OCFA, Greg Barta, en un video publicado en redes sociales.

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Se habilitaron centros de evacuación en el Centro Comunitario de San Juan Capistrano, en 25925 Camino del Avión, y en el Centro Comunitario de San Clemente, en 100 Calle Seville.

La causa que originó el incendio Norte se mantiene bajo investigación.

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