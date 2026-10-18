Incendio Norte: autoridades levantan órdenes de evacuación en el condado de Orange

Las autoridades del condado de Orange levantaron la noche de este sábado todas las órdenes de evacuación, excepto la que se mantiene a los residentes de la calle donde las llamas destruyeron seis viviendas, que se emitieron tras el incendio Norte, que estalló al mediodía del viernes 16 de octubre.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) informó que los equipos de emergencia lograron un avance significativo en el combate del incendio Norte, que se extendió por 570 acres, hasta alcanzar una contención del 25%.

#NorteFire Update



? All evacuation orders lifted

? 570 acres

? 25% containment

? Cause under investigation



Crews will work to increase containment and begin suppression repair?repairing areas disturbed by firefighting to help reduce erosion. pic.twitter.com/QAcQ8Jc3J9 — OCFA (@OCFireAuthority) October 18, 2026

La única orden de evacuación que sigue vigente afecta a los vecinos de Vía La Mirada, en San Juan Capistrano, donde el incendio dañó o destruyó seis casas.

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El incendio se reportó a las 11:33 a.m. del viernes cerca de Pórtico Del Norte, en San Clemente, pero los vientos de Santa Ana provocaron que el fuego se propagara rápidamente, hasta alcanzar la comunidad vecina de San Juan Capistrano.

Seis viviendas en Vía La Mirada, en San Juan Capistrano, fueron alcanzadas por el incendio y sufrieron graves daños, o quedaron destruidas, mientras los bomberos hacían el esfuerzo para evitar que el fuego se propagara a otras estructuras.

Se emitieron órdenes de evacuación para unas 16,000 personas con residencia en varios vecindarios de San Clemente y San Juan Capistrano, en la zona delimitada por la Autopista 5 al sur, La Pata Avenue al norte, Descanso Park al oeste y Foster Ranch al este.

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Aproximadamente a las 6:00 p.m. de este sábado, la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange reportó que el incendio Norte estaba contenido en un 25%, lo que ayudó a levantar las órdenes de evacuación. La mañana de este domingo, OCFA reportó una contención del 50%.

Los bomberos avanzaron este domingo en la contención del incendio Norte al 50%. Crédito: Gregory Bull | AP

Por la tarde del sábado, la OCFA y el Departamento del Sheriff del condado de Orange anunciaron que podían regresar a sus hogares los vecinos de la Zona 13, en San Clemente.

Unas horas más tarde, a las 6:00 p.m., las autoridades anunciaron que levantaban todas las órdenes de evacuación en las dos ciudades, mientras que se mantenía la orden exclusivamente en la zona afectada por el incendio, en San Juan Capistrano.

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Los residentes de Vía La Mirada, al norte de Calle Esperanza, tenían autorización para acudir a revisar sus propiedades, pero no se les permitía quedarse, debido a la presencia de los equipos de emergencia, entre mangueras y cortes de energía, además de la preocupación general por la seguridad.

La OCFA informó que los residentes de San Clemente y San Juan Capistrano que tengan dudas, pueden comunicarse a la línea de información en el 714-628-7085.

Por el incendio, dos bomberos tuvieron que ser trasladados a un hospital con “heridas significativas, aunque se reportó que estaban en condición estable. No se reportaron más bomberos o personas civiles lesionados por el incendio.

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El incendio Norte ocurrió en medio de advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Bandera Roja por peligrosos vientos de Santa Ana que, combinados con las altas temperaturas y una baja humedad relativa, elevaban el peligro de incendios forestales y de vegetación.

“Cuando recibimos el aviso, ya contábamos con un dispositivo de respuesta sólido, tanto aéreo como terrestre, y puedo asegurar que eso marcó la diferencia”, declaró el jefe de bomberos del OCFA, TJ McGovern.

“Debido a las condiciones meteorológicas y a la topografía, el incendio se propagó rápidamente. Fue un evento impulsado por el viento“, agregó el jefe de bomberos.

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La causa que originó el incendio Norte se mantiene bajo investigación de las autoridades.

Las advertencias de Bandera Roja del NWS estaban vigentes hasta las 8:00 p.m. de este sábado, cuando se esperaba que hubiera pasado la ronda de vientos de Santa Ana.

Familia evacúa gracias a buen samaritano

Un hombre avisó a una mujer, residente de Vía La Mirada, en San Juan Capistrano, para que evacuara el viernes 16 de octubre, ante el avance del incendio Norte, informó la cadena Telemundo.

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Cuando estaba por alejarse del lugar, Justin Zieger declaró que vio a una mujer y a su hijo pequeño en su casa, por lo que tomó la decisión de intervenir ante el riesgo de que ocurriera una tragedia.

Zieger mencionó que recibió una alerta en su celular sobre el avance del incendio Norte, que se encontraba cerca de su casa, por lo que subió a su automóvil para alejarse de Vía La Mirada, una calle que llega hasta la ladera donde avanzaba el fuego.

En el momento en que intentaba evacuar, Zieger vio a la madre y a su hijo de seis años en su casa, por lo que se acercó para tocar la puerta y pedirle a la familia que evacuara lo antes posible, mientras las llamas avanzaban peligrosamente hacia la zona residencial.

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La mujer y su hijo lograron salir de la zona amenazada y, según Zieger, la casa de esa familia fue la única de la calle que no fue destruida por el incendio.

El buen samaritano mencionó que la madre le agradeció por acercarse para pedirle que evacuaran, ante el peligro que representaba el incendio.

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