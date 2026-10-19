Hunter Schafer revela que se sometió a una cirugía de reasignación de género

La estrella de “Euphoria”, Hunter Schafer, reveló que se sometió a una cirugía de reasignación de género en diciembre, en una sincera entrevista concedida a la revista Elle.

“Me sometí a una cirugía de reasignación de género en diciembre, que fue increíble, y me encanta”, declaró la actriz, refiriéndose a la operación de afirmación de género que modifica los genitales de una persona para que se ajusten a su identidad de género.

Un viaje personal hacia la definición de su identidad

Schafer explicó que durante mucho tiempo había abrazado su identidad de género no normativa y quiso hacer funcionar su cuerpo anterior, convencida de que tenía “algo genial y atrevido”.

Sin embargo, según relató a Elle, terminó “chocando contra un muro una y otra vez”, ya que esa “utopía queer teórica no coincidía con el mundo que encontraba a diario, ni con la forma en que ella quería presentarse en él”.

Si bien reconoció que cada persona trans es diferente, la transición médica resultó ser la decisión correcta para ella. La actriz describió esa capacidad de evolucionar como lo “mágico de la disidencia sexual”: “A nivel ideológico, se trata de posibilidad, expansión y crecimiento, de emprender ese viaje y encontrarse a uno mismo”.

Aunque siempre había considerado su identidad de género como fluida, ahora se ha situado en un punto “más definido”: “Soy mujer. Soy niña”, afirmó.

La recuperación

Schafer describió su recuperación a principios de 2026, señalando que alquiló un apartamento grande donde recibió visitas de amigos y familiares mientras debía permanecer acostada. “Creo que mi límite era de 150 pasos al día, lo cual no es nada”, comentó.

La actriz, a quien veremos próximamente junto a Michelle Yeoh en la miniserie de Amazon “Blade Runner 2099”, habló hace un par de años sobre su deseo de que su identidad no eclipsara su trabajo. En una entrevista con GQ en 2024, afirmó que había intentado evitar mencionar la palabra “trans” en las entrevistas.

“Si lo permitiera, seguiría apareciendo ‘Actriz transexual’ antes de cada artículo”, declaró entonces. “Me costó tiempo darme cuenta de que no quiero que me reduzcan a eso, y me parece humillante para mí y para lo que quiero hacer. Ahora solo quiero ser una chica y seguir adelante”.

Schafer reconoció que “es un privilegio” poder desviar la atención de su identidad de género, y reveló que ha rechazado numerosos papeles de personajes trans. No obstante, admitió sentir “cierta responsabilidad, y tal vez un poco de culpa, por no ser una portavoz más activa”, aunque confía en que “llegar más lejos y hacer cosas increíbles, en beneficio del movimiento, será mucho más útil que hablar de ello constantemente”.

El primer papel protagónico de Schafer fue el de Jules en la exitosa serie de HBO “Euphoria”, que la catapultó a la fama y la convirtió en un referente para las personas trans a principios de sus veinte años. Entre sus otros trabajos destacan “Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” y la película de terror “Cuckoo” de Neon.

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