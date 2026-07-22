“¡Llegas tarde!”, la respuesta de Zendaya a la petición de matrimonio de un fan

La actriz estadounidense Zendaya volvió a demostrar por qué es una de las personalidades más carismáticas y queridas de Hollywood. Durante su paso por la alfombra roja del esperado estreno de “Spider-Man: Brand New Day” en Ciudad de México, la estrella de 29 años sorprendió al público con una respuesta tan ingeniosa como rápida tras recibir una inesperada petición de matrimonio de un seguidor.

Mientras posaba para la prensa y saludaba a los cientos de fanáticos congregados tras las vallas de seguridad, un admirador aprovechó un silencio para gritar emocionado: “Zendaya, ¿te casarías conmigo, por favor?”.

Lejos de ignorar el gesto o mostrar incomodidad, la protagonista de “Euphoria” giró el rostro hacia la multitud, soltó una sonora carcajada y respondió sin dudarlo un segundo: “¡Llegaste demasiado tarde!”.

A man asked Zendaya if she would marry him and she simply replied: “YOU’RE TOO LATE”.



MY GOD I LOVE THIS WOMAN pic.twitter.com/4i2Y9G1Op2 — nah (@_nahmt) July 21, 2026

El divertido intercambio fue captado en video por varios de los asistentes y no tardó en volverse viral en redes sociales, donde acumuló millones de reproducciones en cuestión de horas. Los usuarios en redes sociales celebraron la frescura con la que la intérprete manejó la situación en pleno evento en vivo.

La respuesta de Zendaya no solo fue un momento simpático, sino también un guiño directo a su situación sentimental. Recientemente, el actor británico Tom Holland, con quien comparte créditos en la saga del héroe arácnido, se refirió por primera vez a ella de forma pública como su “esposa” durante una entrevista en un podcast.

La pareja, que inició su romance en 2016 mientras filmaba “Spider-Man: Homecoming”, ha destacado por mantener los detalles de su vida privada con bastante hermetismo. Sin embargo, los rumores de una boda secreta cobraron fuerza meses atrás, cuando la actriz comenzó a ser vista con una alianza de oro en lugar de su anillo de compromiso, versión que fue confirmada de manera discreta por el propio actor y su entorno cercano.

Con esta ingeniosa salida ante el público mexicano, Zendaya dejó en claro, entre risas y flashes, que su corazón ya está ocupado, regalando a sus seguidores uno de los momentos más memorables de la gira promocional.

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