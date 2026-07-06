Zendaya se convierte en una diosa griega en la premiere de The Odyssey en Londres

Las expectativas eran máximas y el resultado fue, una vez más, impecable. La actriz estadounidense Zendaya volvió a paralizar la capital británica este fin de semana durante la presentación oficial de su nueva película, “The Odyssey”.

Lejos de ser una elección casual, la actriz deslumbró sobre la alfombra roja con una apuesta estilística inspirada en la estética helénica, consolidándose de nuevo como el referente de la moda en la industria cinematográfica actual.

En este ambicioso largometraje, Zendaya asume el papel de la diosa Atenea. En consonancia con la fuerza y misticismo de su personaje, la artista trabajó estrechamente y con total confianza junto a su estilista de cabecera, Law Roach.

Foto Scott A Garfitt/Invision/AP

Para la ocasión, la dupla volvió a apostar por la firma francesa Jacquemus, logrando materializar una propuesta etérea de líneas puras y caída impecable que transportó a los asistentes a las raíces de la Antigua Grecia, pero bajo un prisma de modernidad.

El centro de atención fue un vestido largo de color blanco impoluto que abrazaba su silueta con naturalidad y fluidez, sin llegar a ceñirse. La prenda destacaba por un elegante cuello halter y un delicado ribete de pequeñas aplicaciones que recorría los contornos del diseño, añadiendo un sofisticado juego de texturas. El toque de sensualidad contenida lo aportaban la espalda y los laterales completamente al descubierto.

Sin embargo, el elemento que acaparó los elogios unánimes fue una innovadora prolongación del propio vestido: una falsa cola que subía por la parte trasera hasta la cabeza, simulando frontalmente una diadema.

Para accesorizar este despliegue de «lujo silencioso», Zendaya lució unos pendientes XXL dorados de acabado artesanal y aire mediterráneo, acompañados por unos salones blancos de punta afilada que estilizaban magistralmente su silueta.

El estilismo se completó con un peinado recogido en un moño pulido que cedía todo el protagonismo a la estructura escultural del vestido y a las joyas. Asimismo, un maquillaje luminoso con una mirada intensificada equilibró a la perfección frescura y sofisticación.

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