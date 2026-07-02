Nuevo adelanto de "The Odyssey" da una mirada inédita al personaje de Zendaya.

Cada vez falta menos para el estreno de la esperada cinta de Christopher Nolan, “The Odyssey”, y para celebrarlo se lanzó un nuevo adelanto que mostró a Zendaya en su papel de “Atenea”.

Fue por medio de plataformas como YouTube, Instagram y TikTok que se difundió el clip de apenas 2 minutos y 24 segundos en el que se representa de forma clara el universo que el cineasta creó para esta adaptación cinematográfica del poema de Homero.

Las primeras escenas del audiovisual muestran a Matt Damon como “Odiseo” y a Zendaya en su rol de “Atenea” mientras mantienen una charla cargada de tensión en la que hay un choque de ideales. Asimismo, el adelanto compartido por Universal Pictures coloca a Tom Holland en las pantallas como “Telémaco”, el hijo de “Odiseo”.

Este último lidera una batalla contra sí mismo y los que le rodean por la ausencia de su papá, encontrándose con varios obstáculos en su camino. Quizá el más grande de todos será Robert Pattinson como “Antínoo”

Sin embargo, el momento más comentado del tráiler es la confrontación entre Odiseo y el cíclope Polifemo. Aunque aún quedan muchos detalles por descubrirse, Christopher Nolan adelantó que para llevar esta secuencia a cabo tuvo que combinar animatrónica, técnicas de titiritería y la actuación en vivo de Bill Irwin para lograr el resultado deseado.

Para cerrar con broche de oro, el adelanto de “The Odyssey” también incluyó apenas unos segundos de la escena del Caballo de Troya, la cual el estudio como una de las más ambiciosas de la producción gracias a los miles de extras que se sumaron al rodaje.

Además de los actores antes mencionados, el elenco se completa con: Anne Hathaway como “Penélope”, Samantha Morton como “la hechicera Circe” y Lupita Nyong’o en el doble papel de “Helena de Troya” y “Clitemnestra”.

Batallas épicas, momentos de tensión y la esperanza de un reencuentro son los elementos clave dentro del tráiler que calienta motores para el lanzamiento de “The Odyssey” el próximo 17 de julio en todos los cines de Estados Unidos.

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