Christopher Nolan defendió la participación de Travis Scott en “The Odyssey”

En medio de la creciente expectativa por el estreno de “The Odyssey” el próximo 17 de julio, Christopher Nolan salió al paso de las críticas generadas por la participación del rapero Travis Scott.

Durante una reciente entrevista con la revista Time, el director de “Oppenheimer” e “Interstellar” justificó su decisión artística vinculando la tradición épica griega con la cultura contemporánea.

Nolan reveló que Scott no solo formará parte de la banda sonora —como ya hizo en “Tenet” con el tema “The Plan”—, sino que interpretará a un aedo o bardo dentro del filme.

Para el director, esta elección no es un movimiento comercial, sino una decisión narrativa profunda: “Elegí a Travis Scott porque quería hacer referencia a la idea de que esta historia ha sido transmitida como poesía oral, lo cual es análogo al rap”, explicó el cineasta.

Un puente entre épocas

La decisión ha dividido a los seguidores del director. Mientras algunos consideran que la presencia de una figura del trap rompe la inmersión histórica, Nolan sostiene que los antiguos poetas griegos eran, en esencia, los “MC” de su tiempo, utilizando el ritmo y la métrica para preservar la memoria colectiva.

La película, descrita como la producción más costosa en la carrera de Nolan, cuenta con un elenco estelar liderado por Matt Damon como Odiseo, acompañado por figuras como Anne Hathaway y Tom Holland.

Damon también defendió la visión del director, asegurando que, pese a estas innovaciones temáticas, el guion es sumamente fiel a la estructura original de Homero.

Ante los cuestionamientos de los “puristas”, Nolan comparó la situación con sus proyectos anteriores: “Muchos científicos se quejaron de ‘Interstellar’. Lo importante es que no piensen que nos tomamos estas decisiones a la ligera”.

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