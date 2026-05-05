“The Odyssey” reveló nuevo tráiler y fecha de estreno

El universo cinematográfico de Christopher Nolan se prepara para su próximo gran hito. El director británico presentó el nuevo tráiler de su decimotercer largometraje, “The Odyssey”, una producción de escala monumental que promete redefinir el género de las epopeyas históricas.

El avance, distribuido por Universal Pictures, ofrece un vistazo impactante al tortuoso viaje de regreso de Odiseo (interpretado por Matt Damon) tras la Guerra de Troya.

El tráiler no solo destaca por su factura visual, grabada íntegramente con tecnología IMAX de última generación, sino también por revelar escenas clave como el asedio del Caballo de Troya y el enfrentamiento con criaturas mitológicas como el Cíclope Polifemo.

La película cuenta con un reparto que ha sido calificado como uno de los más ambiciosos de la década. Acompañando a Damon en el papel del astuto rey de Ítaca, encontramos a Anne Hathaway como la fiel Penélope y a Tom Holland en el papel de su hijo, Telémaco.

El tráiler también permite ver por primera vez a Zendaya como la diosa Atenea, protectora del héroe, y a Charlize Theron en el papel de la ninfa Calipso.

El elenco se completa con figuras de la talla de Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal y John Leguizamo. Según fuentes cercanas a la producción, Nolan ha contado con un presupuesto de 250 millones de dólares, convirtiéndola en la película más costosa de su carrera hasta la fecha.

¿Cuándo llegará a los cines?

La espera para los fanáticos de Nolan ya tiene fecha de caducidad. “The Odyssey” se estrenará mundialmente el 17 de julio de 2026. Esta fecha no es casual, ya que el filme competirá directamente en taquilla con otros grandes lanzamientos del verano, consolidándose como la apuesta más fuerte de Universal Pictures para dominar la temporada de premios y la recaudación global.

Con una narrativa que mezcla la fidelidad a la obra original de Homero con el estilo visual y técnico que caracteriza al director, “The Odyssey” se perfila no solo como un éxito de taquilla, sino como una experiencia cinematográfica inmersiva que busca agotar entradas en salas IMAX meses antes de su debut.

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