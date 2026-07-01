Zendaya revela por qué mantiene en privado su romance con Tom Holland.

La gira de promoción de la cinta “Spider-Man: Brand New Day” ha brindado una mirada inédita a la convivencia en pareja de Tom Holland y Zendaya, quienes contrajeron matrimonio hace algunos meses, según las declaraciones del actor.

Y es que ambos famosos se han caracterizado por mantener en privado lo que acontece en su vida personal para no dar pie a las especulaciones.

Por este motivo, el público quedó más que sorprendido ante las recientes declaraciones en las que Zendaya hizo alusión a su relación con el británico, así como al motivo que los ha llevado a elegir una vida alejada de los reflectores.

La artista de 29 años comentó que, si bien es consciente de que su profesión abre la puerta a los cuestionamientos sobre su vida amorosa, ella tiene el control de decidir qué compartir.

“Existe un nivel de inversión parasocial en mi relación personal, y lo entiendo. Sé que soy una figura pública y él también, y hemos crecido frente a la gente, además de hacer películas en las que nos enamoramos el uno del otro“, explicó a Los Ángeles Times.

De igual manera, Tom Holland prefiere mantenerse al margen de compartir detalles sobre su vida en pareja, razón por la que lo considera un match perfecto para ella.

“En muchos sentidos, también soy una persona muy privada e intento por todos los medios guardar algunas cosas para mí y también para él”, destacó.

Zendaya añadió: “Hacemos todo lo posible no para escondernos del mundo, sino para preservar ciertas cosas para nosotros, de modo que podamos mantener esa alegría dentro de nosotros y de nuestra familia”.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la estadounidense comparte su sentir ante la atención que recibe su romance con Tom Holland.

En 2023 señaló: “No puedo dejar de ser quien soy, vivir mi vida y amar a la persona que amo. Pero también tengo control sobre lo que decido compartir. Se trata de proteger la tranquilidad y permitir que algunas cosas sean solo tuyas, sin tener miedo de existir“.

“Tampoco puedes esconderte. Eso tampoco es divertido. Ahora más que nunca estoy aprendiendo a manejarlo”, finalizó en ese entonces.

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