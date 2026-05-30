Tom Holland revela cómo influyó en la trama de “Spider-Man: Brand New Day”

A solo unos meses del estreno de “Spider-Man: Brand New Day”, la cuarta entrega en la que Tom Holland da vida al aclamado superhéroe, el actor ha revelado algunos detalles sobre el proceso creativo en el que se vio involucrado para llevar a la gran pantalla una nueva propuesta a los fanáticos de la historia original.

En una entrevista concedida a la revista Empire, el protagonista de producciones como “Uncharted” y “Cherry” confesó que su labor dentro de la cinta no se limitó a estar frente a las cámaras. En esta ocasión, tuvo una participación activa en el desarrollo creativo del proyecto.

De acuerdo con su testimonio, este rol le dio la oportunidad de acudir a reuniones con los productores y el equipo creativo para discutir ideas y objetivos narrativos dentro de la película. Y aunque en un inicio sus ideas eran desestimadas por el equipo, finalmente consiguió plantear una premisa que llegó a convertirse en una de las líneas argumentales centrales del proyecto.

Es así como Tom Holland puso sobre la mesa el concepto “Spider-Puberty” (Pubertad Araña), el cual hace referencia al periodo en el que ‘Spider-Man’ pierde cierto control sobre sus poderes de forma inesperada. Pero, ¿cómo reaccionó la producción? El histrión lo recordó con humor:

“Mi propuesta, cuando la presenté, se llamaba ‘Pubertad Araña’. ¿Qué pasa si Peter Parker pierde el control y las cosas cambian? ‘Pubertad Araña’ fue mi eslogan para el estudio, que fue rechazado de inmediato. Pero les gustó la idea principal y se convirtió en lo que tenemos ahora en la película“, comentó al portal.

Asimismo, Holland reconoció que esta experiencia despertó su interés por contribuir a nivel creativo en las futuras etapas de su personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, en el cual debutó en 2016, dentro de la película “Captain America: Civil War”.

Sobre esta posibilidad, el famoso dijo: “Para quien sea el próximo, ya sea Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman o algo así, me encantaría participar en la creación del siguiente capítulo. No sé cómo será. Pero si pudiera hacer por mí lo que Downey hizo, me sentiría completamente feliz al retirarme”.

“Spider-Man: Brand New Day” llegará a las pantallas de los cines el próximo 29 de julio, marcando el regreso de Tom Holland en el papel de “Peter Parker” tras el éxito histórico de su predecesora “Spider-Man: No Way Home” (2021).

Dicha producción recaudó más de $1,920 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película más taquillera de ese año, así como la primera en superar la marca de los $1,000 millones de dólares durante la pandemia por Covid-19.

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