El gesto de Tom Holland que reavivó los rumores de boda con Zendaya

La relación entre Tom Holland y Zendaya volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. Este fin de semana, un efusivo gesto del actor británico en sus redes sociales no solo demostró el apoyo incondicional hacia su pareja, sino que disparó nuevamente las teorías sobre un posible matrimonio secreto que la pareja habría mantenido en la más estricta intimidad.

El sábado, Holland utilizó su cuenta de Instagram para promocionar The Drama, el nuevo proyecto cinematográfico de Zendaya junto a Robert Pattinson. “Honestamente, no podría estar más emocionado de que vean esta película y créanme cuando digo que los va a dejar sin aliento”, escribió el actor de 29 años, acompañando el mensaje con el póster oficial y un llamado a sus seguidores para comprar entradas.

Lo que para algunos es un simple acto de apoyo, para los fans de “Tomdaya” es una pieza más en el rompecabezas de su estado civil. La especulación no es gratuita: llega apenas semanas después de que Law Roach, el estilista de confianza de la actriz, asegurara en una alfombra roja que “la boda ya sucedió”.

A esto se suma que Zendaya ha sido vista recientemente luciendo una discreta alianza de oro en su dedo anular, sustituyendo su anillo de compromiso de diamantes.

Irónicamente, la trama de The Drama gira en torno a una pareja comprometida que entra en crisis días antes de su boda, un contraste que los actores han manejado con humor.

Recientemente, en el programa de Jimmy Kimmel, Zendaya desmintió fotos de boda virales creadas con inteligencia artificial, aunque mantuvo el misterio sobre las afirmaciones de su estilista.

Con el estreno de Spider-Man: Brand New Day programado para julio de 2026, donde ambos vuelven a compartir pantalla, la atención sobre la pareja más querida de Hollywood promete no dar tregua.

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