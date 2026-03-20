El tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” hace historia al registrar 718 millones de vistas en 24 horas

“Spider-Man: Brand New Day” se ha coronado como una de las cintas más esperadas de este 2026, pues además de marcar el regreso de Tom Holland como el querido superhéroe, sirve de antesala para la próxima entrega de “Avengers: Doomsday”.

Prueba de la expectativa que rodea a esta producción es el reciente récord que rompió con el lanzamiento de su primer tráiler oficial. De acuerdo con un reporte de Variety, el primer adelanto se ha convertido en el más visto de todos los tiempos, alcanzando 718,6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

Con esta cifra, la nueva apuesta de Sony Pictures y Marvel Studios supera el récord establecido en 2024 por el tráiler de “Deadpool & Wolverine”, que en su momento recaudó 365 millones de visualizaciones en su primer día al aire.

Medios especializados atribuyen este récord histórico a la estrategia de promoción impulsada por Sony Pictures. Esta tuvo como objetivo involucrar a los seguidores más fieles de la historia desde varias partes del mundo. Es así como el clip de dos minutos terminó siendo revelado fragmento a fragmento en ciudades como: Lima (Perú), Columbus (Ohio), Ciudad de México y Las Vegas (Nevada).

La dinámica mantuvo al público a la espera de cada revelación a distintas horas del día, culminando con el lanzamiento del tráiler oficial en la ciudad en la que se desarrollan los hechos de “Spider-Man: Brand New Day”: Nueva York.

El buen recibimiento del público no es ajeno para Tom Holland y su saga como “Spider-Man”. Y es que en 2021, el avance de la cinta “No Way Home”, cierre de la trilogía dirigida por John Watts y que reunió a Tobey Maguire y Andrew Garfield, alcanzó 355,5 millones en 24 horas.

¿De qué trata el primer adelanto de “Spider-Man: Brand New Day”?

A solo unos meses de su estreno, Sony Pictures presentó un adelanto que sacó a la luz varios detalles de la épica batalla interna a la que se enfrentará el aclamado superhéroe. Pero, para sorpresa de muchos, esta no solo incluye los dilemas que vive como resultado de los eventos ocurridos en “Spider-Man: No Way Home”, sino también una nueva amenaza que surge desde sí mismo.

“Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”, se escucha en el clip a la par de algunas imágenes de la nueva vida en solitario del joven. “A veces Spider-Man tiene que hacer la parte más difícil, incluso si rompe el corazón de Peter Parker”.

Asimismo, se adelantó que “Spider-Man” atravesará una transformación biológica que redefinirá sus capacidades como héroe, razón por la que acude al ‘Dr. Bruce Banner’ (Mark Ruffalo), también conocido en el UCM como “Hulk”.

Pese a su ausencia en el tráiler, se sabe que “Spider-Man: Brand New Day” también contará con las actuaciones de Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman. La película dirigida por Destin Daniel Cretton llegará a los cines el 31 de julio de 2026.

Checa el tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” aquí:

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