Ya está aquí el primer tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”

Comienza la cuenta regresiva para el estreno de la cuarta entrega en solitario del Hombre Araña protagonizado por Tom Holland: “Spider-Man: Brand New Day”. Para celebrarlo, Sony Pictures publicó el primer tráiler oficial de la cinta, sacando a la luz varios detalles de la épica batalla interna a la que se enfrenta el aclamado superhéroe.

Este primer vistazo, publicado desde las plataformas oficiales del estudio, da inicio con la voz de ‘Peter Parker’ mientras narra los dilemas que vive como resultado de los eventos ocurridos en “Spider-Man: No Way Home”, especialmente la pérdida de memoria de ‘MJ’ (Zendaya) y ‘Ned’ (Jacob Batalon).

“Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí“, se escucha en el clip a la par de algunas imágenes de la nueva vida en solitario del joven. “A veces Spider-Man tiene que hacer la parte más difícil, incluso si rompe el corazón de Peter Parker”.

El duelo que ‘Peter Parker’ vive tras la muerte de su tía ‘May’ también queda retratado en el tráiler de la cinta. Dentro de las escenas más emotivas destaca aquella en la que visita su tumba en un día lluvioso, reflejando el vacío que dejó su partida.

Una de las interrogantes que se respondió a través del tráiler fue la identidad de los villanos a los que el superhéroe se enfrentará. El primero de ellos se trata de ‘Frank Castle’, alias ‘The Punisher’, interpretado por el actor Jon Bernthal.

Asimismo, se adelantó que “Spider-Man” atravesará una transformación biológica que redefinirá sus capacidades como héroe, razón por la que acude al ‘Dr. Bruce Banner’ (Mark Ruffalo), también conocido en el UCM como “Hulk”.

Esta participación especial del “Avenger” servirá como acompañamiento para que ‘Peter Parker’ navegue los cambios de ADN que experimenta y que incrementan sus superpoderes a un nivel casi peligroso.

Pese a su ausencia en el tráiler se sabe que “Spider-Man: Brand New Day” también contará con las actuaciones de Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman. La película dirigida por Destin Daniel Cretton llegará a los cines el 31 de julio de 2026.

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