Salen a la luz nuevos detalles del accidente de Tom Holland en el rodaje de “Spider‑Man”

La noticia sobre una pausa en las grabaciones de la nueva entrega de “Spider-Man” cayó como un balde de agua fría para los fanáticos de la saga, así como de los seguidores de Tom Holland, quien fue atendido de urgencia y trasladado a un hospital cercano, donde recibió tratamiento médico inmediato tras el percance.

Es en medio de la conmoción y curiosidad que se generó entre el público que se han dado a conocer nuevos detalles del incidente que resultó en una leve conmoción cerebral para el actor de Hollywood.

De acuerdo con fuentes cercanas al rodaje citadas por “The Sun”, un pequeño fallo técnico desencadenó esta ola de eventos desafortunados: “Una cuerda se rompió en un arnés de seguridad y Tom recibió un golpe en la cabeza”, se reveló.

Y aunque en un principio se informó que el rodaje se retomaría este jueves 25 de septiembre en Glasgow y en los estudios Pinewood, todo parece indicar que la pausa ha sido extendida para garantizar el bienestar de Tom Holland.

“Estaba previsto retomar el rodaje en Londres el jueves, pero el equipo fue instruido a detener todo durante dos semanas”, informó dicha fuente.

A pesar de esta decisión, se reiteró que la detención temporal de la producción no afectará la fecha de estreno fijada por la productora, que está calendarizada para la temporada de verano de 2026.

“Todo iba muy bien, así que esto es solo un pequeño contratiempo. El retraso no afectará la fecha de estreno, programada para el 31 de julio del próximo año. Solo quieren que Tom se sienta en óptimas condiciones“, añadió.

Por su parte, el equipo de Tom Holland y la casa productora de “Spider-Man: Brand New Day” se han mantenido con bajo perfil y sin emitir un comunicado oficial sobre el alcance de la lesión del británico, así como el avance de la filmación y estreno.

