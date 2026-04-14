“Spider-Man: Brand New Day” sorprende con imágenes y nuevos detalles de la historia

Con el estreno de “Spider-Man: Brand New Day” programado para el próximo mes de julio, Sony y Marvel Studios continúan calentando motores y regalando sorpresas que mantienen al público a la expectativa.

Su mas reciente movimiento fue el lanzamiento de dos nuevos pósters, así como la sinopsis oficial que da una mirada clara a las amenazas que el ‘Peter Parker’ interpretado por Tom Holland se enfrentará en esta cuarta entrega.

La primera de las imágenes dio una pista sobre las batallas en las que se enfrascará el superhéroe, pues en ella se le ve en batalla contra los ninjas de “La Mano”, mismos que hicieron su debut en el tráiler oficial.

Mientras que el segundo apela a las emociones de la audiencia al mostrar en primer plano de la máscara del protagonista; en sus ojos se refleja la ciudad de Nueva York y su amada MJ. Este póster, además de llamativo, se trata de un guiño a los diseños de la saga de Sam Raimi y Tobey Maguire.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines de Estados Unidos y varias partes del mundo el próximo 31 de julio. Mientras tanto, la cinta ya se corona con récords históricos. Y es que su tráiler tráiler oficial registró 718 millones de vistas en 24 horas, superando el récord de visualizaciones impuesto por el tráiler de “Deadpool & Wolverine” en 2024.

¿De qué se tratará “Spider-Man: Brand New Day”?

Además de dichas imágenes, finalmente se dieron a conocer más detalles sobre la trama que verá regresar, por cuarta ocasión, a Tom Holland en el personaje que le dio fama internacional. De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia “marca un capítulo totalmente nuevo para Peter Parker y Spider-Man”.

Siguiendo los eventos ocurridos en “Spider-Man: No Way Home”, ‘Peter’ es ahora un adulto que vive completamente solo y viviendo los estragos del hechizo de ‘Doctor Strange’: haber sido borrado voluntariamente de las vidas y los recuerdos de sus seres queridos.

“Luchando contra el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad (un Spider-Man a tiempo completo), pero a medida que se intensifican las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, incluso cuando un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que jamás se ha enfrentado“, se destaca en el sitio oficial.

Esta sinópsis reafirma los avances mostrados en el primer teaser de “Spider-Man: Brand New Day”, donde se adelantó que el superhéroe acude al ‘Dr. Bruce Banner’ (Mark Ruffalo), también conocido en el UCM como “Hulk” para poder conocer el motivo detrás de la transformación biológica que altera sus capacidades como arácnido.

Pese a su ausencia en el tráiler, se sabe que “Spider-Man: Brand New Day” también contará con las actuaciones de Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman.

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