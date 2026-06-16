Tom Holland confirma su matrimonio con Zendaya: “Encontré a mi persona”

El actor británico Tom Holland arrancó la etapa de promoción de la cinta “Spider-Man: Brand New Day” con un bombazo que el público había estado esperando desde hace meses: la confirmación de su enlace matrimonial con su coprotagonista de Marvel, Zendaya.

En una entrevista concedida a la revista Esquire UK, el histrión que da vida al superhéroe arácnido puso fin a las especulaciones y confirmó que contrajo matrimonio con la estrella de “Dune”, a quien se refirió como “su persona favorita en el mundo”.

“Encontré a mi persona. Es mi mejor amiga, y soy lo más feliz que he sido cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro. Jamás”, señaló el integrante del UCM.

Estas tiernas palabras surgieron al ser cuestionado de forma directa sobre la ola de especulaciones sobre su supuesto enlace matrimonial. En este sentido, se le preguntó si algún familiar se “molestó” por haberse perdido la boda tras la difusión de unas imágenes generadas con inteligencia artificial que se viralizaron en internet.

Con una respuesta breve, pero contundente, el famoso de 30 años dio a conocer que su unión tuvo lugar en compañía de todos sus seres queridos: “No, porque todos estuvieron ahí… Eso es todo lo que obtendrán al respecto”, señaló.

Sin brindar más detalles sobre la ceremonia nupcial, Tom Holland reflexionó sobre lo que significa compartir su vida con Zendaya, alguien que entiende a la perfección su ritmo de vida y los retos que este trae consigo.

“Nuestro negocio puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente bueno tener una base de relación que resista la prueba del tiempo”, señaló. Asimismo, Tom Holland agregó: “Podemos apoyarnos mutuamente de maneras que solo nosotros podemos, porque solo nosotros entendemos realmente cómo es vivir esta vida”.

El primero en hacer mención sobre el supuesto casamiento de la pareja fue Law Roach, reconocido estilista de Zendaya, durante su paso por los Actor Awards de Los Ángeles en febrero de este año. “La boda ya ocurrió. ¡Te la perdiste!”, dijo en una entrevista por al alfombra roja.



Seguir leyendo:

• Zendaya destapa cómo supo que Tom Holland es el amor de su vida

• Tom Holland revela cómo influyó en la trama de “Spider-Man: Brand New Day”

• “Spider-Man: Brand New Day” sorprende con imágenes y nuevos detalles de la historia