Zendaya anuncia una “pausa” en su carrera tras estrenar cuatro películas en 2026

La actriz Zendaya está lista para alejarse del foco mediático en el 2027, después de protagonizar grandes producciones cinematográficas este año.

Con un calendario de estrenos que incluye cuatro películas de gran repercusión y el regreso de su aclamada serie “Euphoria”, 2026 se perfila como el año en que la estrella se convertirá en una de las figuras más visibles del mundo. Consciente de ello, la actriz ha bromeado sobre la posibilidad de agotar a sus seguidores.

“Solo espero que no se cansen de mí este año”, declaró en el programa “Big Ticket” de Fandango, mostrando su agradecimiento hacia el público. “Aprecio mucho a todos los que apoyan cualquiera de mis películas o mi carrera de cualquier manera”.

Calendario de estrenos

El desfile de estrenos comenzará el 3 de abril con “The Drama”, una misteriosa comedia negra de A24 en la que comparte cartel con Robert Pattinson. Apenas nueve días después, el 12 de abril, retomará su papel de Rue, por el que ganó un Emmy, en la esperada tercera temporada de “Euphoria”, que llegará más de cuatro años después de su segunda entrega.

La segunda mitad del año será igualmente intensa para la actriz. En julio, se subirá a dos grandes producciones de taquilla: “The Odyssey”, la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan, y “Spider-Man: Brand New Day”, donde volverá a interpretar a MJ.

Zendaya cerrará el año el 18 de diciembre con el estreno de “Dune: Part Three”, la tercera entrega de la saga épica de Denis Villeneuve.

Con un ritmo de trabajo tan frenético, Zendaya ya vislumbra la necesidad de un respiro. La actriz adelantó que, una vez concluida esta oleada de proyectos, planea alejarse del foco mediático.

“Después de esto, voy a desaparecer un tiempo”, confesó a Fandango, acompañando sus palabras con el signo de la paz. “Voy a tener que esconderme”.

Todo indica que su retiro coincidirá con el de su pareja, el actor Tom Holland, quien también forma parte del reparto de “The Odyssey” y “Spider-Man: Brand New Day”. Este parón permitirá a la pareja disfrutar de un merecido descanso juntos, mientras los fans especulan si aprovecharán para confirmar de una vez por todas los rumores que apuntan a que ya estarían casados.

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